Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)

Escolher o que queremos levar nas malas de viagem é sempre o mesmo filme. Quando as malas são pequenas e queremos levar tudo, é sempre impossível arrumar e fechar a mala (até mesmo quando nos sentamos em cima para tentar fechar). No entanto, um viajante experiente partilhou sete truques que ajudam a levar tudo o que é necessário sem carregar peso desnecessário.

O especialista explicou ao site T3, que um dos métodos mais eficazes é enrolar a roupa em vez de a dobrar. Esta técnica permite poupar espaço e evitar vincos, facilitando a arrumação em camadas na mala. Para calçado, os sacos próprios para sapatos são recomendados, permitindo levar mais pares e proteger a roupa limpa da sujidade da sola.

Outra estratégia prática é guardar bijutaria dentro de meias e depois colocar as meias nos sapatos, aproveitando cada espaço livre e evitando que os acessórios se enrolem. Quanto aos produtos de higiene, utilizar frascos de viagem para champô, gel de banho ou creme hidratante é ideal para quem viaja apenas com bagagem de mão e precisa cumprir a regra dos 100 ml.

Para evitar excesso de roupa, o viajante sugere seguir a regra 5-4-3-2-1: cinco partes de cima, quatro partes de baixo, três vestidos e três pares de sapatos, duas malas e dois fatos de banho, e um acessório, como chapéu ou óculos de sol.

Para viagens mais longas, as folhas de sabão para lavar roupa são uma solução prática para manter as peças frescas sem ocupar espaço extra. Por fim, recomenda-se usar a roupa mais volumosa durante o voo, como casacos ou hoodies, poupando espaço precioso na mala e garantindo conforto em aviões frequentemente frios.