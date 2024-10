É por isto que só se deve comprar voos às terças e quartas-feiras, explica influencer

Viajar é um dos maiores prazeres na vida, mas não é dos mais baratos. Por isso, é sempre bom descobrir novos truques e dicas que possam ajudar a poupar uns euros na hora de se marcar as próximas férias.

Quem faz todas as marcações online, com certeza já ouviu falar de vários truques para se garantir os melhores preços na hora de viajar. um dos mais conhecidos será talvez o de navegar nos sites de venda de bilhetes de avião em modo incógnito. Como explica o site espanhol HuffPost, desta forma, não fica registado o interesse na viagem e não somos bombardeados com publicidade mais tarde.

Nas redes sociais, vão somando-se dicas e truques para poupar dinheiro nos hotéis e nos voos e é de um desses que vamos falar. Num vídeo que conta já com mais de 150 mil gostos, o influenciador Yan Stavisski, que está por trás da conta @kingcredit, dá uma dica sobre quando comprar os bilhetes de avião.

De acordo com o criador de conteúdo, os voos ficam mais baratos entre as 00h de terça e as 23h de quarta-feira. Por outro lado, o preço sobe perto do fim de semana, ficando mais caro comprar voos entre a meia-noite de quinta-feira e o meio-dia de sábado.

Mas será mesmo assim? Nos mais de 700 comentários, há quem refira que isto é mito, enquanto outros internautas garantem que é verdade.

Veja no vídeo esta e outras dicas de Yan para viajar de forma mais económica.