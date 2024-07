Perceba por que não deve colocar uma fita para identificar a sua bagagem de porão

A dica de amarrar uma fita nas malas que são despachadas para o porão do avião é já antiga e vai sendo passada de pais para filhos. A ideia é simples: identificar rapidamente a nossa mala quando esta surge no tapete do aeroporto.

Apesar de, à primeira vista, este truque antigo parecer facilitar o trabalho do viajante, um trabalhador do aeroporto de Dublin já veio alertar que poderá fazer mais mal do que bem.

De acordo com o New York Post, o hábito de colocar uma etiqueta ou uma fita na bagagem poderá estar a atrasar a entrega das malas.

O que acontece, explicou o trabalhador do aeroporto, é que as fitas podem dificultar o scanner da bagagem, obrigando a que seja processada manualmente. Isto pode fazer com que a mala acabe por não embarcar.

A recomendação é simples: enviar a mala sem identificadores, quer sejam fitas ou até autocolantes de antigas viagens. Desta forma, as hipóteses de a mala chegar ao destino como previsto aumentam substancialmente.