Calce as havaianas e prepare-se para o samba: com voos a este preço, vamos ao Brasil!

Está a pensar fazer uma grande viagem brevemente e colocou em hipótese o Brasil? Nem vai acreditar: a TAP Air Portugal anunciou esta segunda-feira uma nova campanha promocional com preços especiais para este destino, avança o site vousair.

Entre os dias 16 e 30 de junho, a companhia aérea está a disponibilizar voos de ida e volta a partir de apenas 539 euros, com partidas de Lisboa e do Porto - pode ver tudo no site oficial da TAP.

A campanha aplica-se a viagens efetuadas entre 1 de setembro de 2025 e 30 de março de 2026, abrangendo os 13 destinos brasileiros servidos pela TAP: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus.

Para além dos preços especiais, os passageiros têm ainda acesso a 10% de desconto na compra de bagagem adicional e 15% de redução no valor de entrada em Lounges, em aeroportos selecionados.