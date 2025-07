EasyJet reforça anuncia seis novas rotas diretas a um dos paraísos preferidos dos portugueses

"O país mais barato da Europa que já visitámos": influencers de viagens revelam destino a 350 euros com tudo incluído

Cabo Verde, um arquipélago formado por dez ilhas vulcânicas, é um destino que combina beleza natural, riqueza cultural e hospitalidade de um povo que é único e nosso irmão. Este território, onde a língua portuguesa é a oficial, expressa-se na vida em crioulo, um idioma de uma riqueza maravilhosa que reflete a alma cabo-verdiana e se expressa na música.

Mas são as praias que atraem a maioria dos turistas, havendo muita diversidade de pacotes de agências de viagens. A Ilha do Sal destaca-se pelas suas praias de areia branca e águas límpidas, por exemplo. Esta praia, de extenso areal, é um ponto de encontro para os amantes de desportos aquáticos como windsurf e kitesurf. Com pacotes turísticos de uma semana, que incluem voos diretos e alojamento em regime de tudo incluído a partir de 700 euros, Cabo Verde torna-se uma escolha acessível e paradisíaca para muitos portugueses.

O destino onde até os pés de chumbo vão ter de dançar

Cabo Verde não é apenas um destino de sol e mar. Este é o berço de ícones como Cesária Évora, Bana e Tito Paris, cuja música reflete uma fusão única entre a alma africana e influências portuguesas. Géneros como morna, coladeia e funaná são parte essencial da experiência cultural cabo-verdiana, garantindo momentos de dança e celebração que vão fazer qualquer visitante entrar no baile.

A gastronomia local é outro elemento de destaque. A tradicional cachupa, prato emblemático que faz lembrar o rancho português, mas com milho como ingrediente principal, é uma das muitas iguarias a experimentar. O peixe fresco, com pratos como o caldo de peixe, e sobremesas deliciosas complementam a oferta culinária, sempre acompanhadas pelo pontche, uma bebida típica à base de rum local, lima e cravinho.

Água a 28 graus

Quanfo falamos em águas cálidas, referimo-nos a águas que chegam aos 28 graus em setembro e outubro e nunca baixam dos 24. Porém, estes são os meses mais chuvosos, apesar de as temperaturas do ar ao longo do ano serem sempre agradáveis entre os 24 e os 30 graus. De novembro a julho, o clima é mais quente e seco.

Novas rotas de voos da Easyjet para Cabo Verde

A easyJet vai voar para ainda mais ilhas a partir de outubro, aumentando em 225% a conetividade entre Portugal e Cabo Verde. Lisboa vai ter novos voos diretos para Boa Vista, Praia e São Vicente (além do Sal), com preços desde 77,49 euros. Já do Porto, será possível voar para Boa Vista e Praia a partir de 86,99 euros.

Há também uma nova ligação entre o Sal e Milão, perfeita para quem quer combinar moda italiana com calor tropical. No total, a companhia aérea vai oferecer mais de 210 mil lugares para Cabo Verde só neste inverno.

Boa notícia para quem quer fazer férias mais económicas, visitar a família ou simplesmente escapar ao frio europeu num destino que mistura sol, música e afeto em doses generosas.