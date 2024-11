Saiba quais são as 10 companhias aéreas mais económicas da Europa

Viajar é sempre uma experiência incrível, mas não é barato. Os voos são na maior parte das vezes das coisas onde se gasta mais dinheiro na hora de se viajar. Poupe na próxima viagem ao escolher uma das 10 companhias aéreas mais económicas da Europa.

A Air Advisor, uma start-up especializada em defesa dos direitos dos consumidores na avaliação, analisou a receita por milha, por assento disponível (Rask) para fazer o top 10 de companhias aéreas mais económicas na Europa. “A métrica avalia a eficiência de receita de uma companhia aérea para demonstrar quanto de receita é gerada por assento disponível por quilômetro voado”, é explicado em comunicado. Os dados são relativos a 2023.

A lista da Air Advisor mostra que a companhia mais económica é a Wizz Air, com o valor de 0,04 euros por assento disponível por quilómetro voado. Logo de seguida vem a Aegean, com um valor médio de 0,049 euros por assento-milha. Em terceiro lugar, com uma grande diferença para os anteriores dois, surge a Vueling com 0,07 euros.

A portuguesa TAP ocupa o quarto lugar, não praticando um valor muito diferente do da Vueling – 0,073 euros por assento-milha. Fica à frente da low-cost Ryanair que ocupa o quinto lugar com a taxa média de 0,0734 euros por assento-milha.

Esta lista poderá ser um bom ponto de partida se está a planear a sua próxima viagem.

De acordo com Anton Radchenko, CEO da Air Advisor, as companhias aéreas low-cost têm uma oferta variada de horários, que permitem que o viajante encontre a melhor opção para si. Dentro da Europa, estas viagens aéreas são muitas vezes mais baratas as viagens em transportes terrestres.