Viajar sem gastar muito? Estas cidades europeias são lindas e baratas para visitar

Viajar continua a ser um dos maiores gostos da vida para muitos mas, com os preços a subir em quase todos os setores, pode parecer uma missão impossível fazê-lo com um orçamento limitado. No entanto, existem destinos na Europa onde o dinheiro rende muito mais, e a experiência continua a ser inesquecível.

A pensar nisso, a Holidu, uma plataforma especializada em reservas de casas de férias, fez um estudo que reuniu dados sobre o custo médio de alojamento, alimentação, bebidas, transportes públicos e o número de atrações gratuitas em várias cidades europeias.

Na galeria acima mostramos-lhe o top 5 de destinos perfeitos para quem quer viajar mais por menos.