Descobrimos uma funcionalidade do Google Maps que torna os roteiros das viagens muito mais fáceis

Planear uma viagem tornou-se mais simples e prático graças às funcionalidades do Google Maps, que vão muito além da simples navegação. A aplicação pode funcionar como um verdadeiro guia turístico personalizado, ajudando os viajantes a organizar rotas, descobrir locais menos conhecidos, escolher restaurantes e deslocar-se com facilidade, mesmo sem ligação à internet.

De acordo com o site El País, uma das ferramentas mais úteis para quem viaja é a possibilidade de criar mapas personalizados. Através da secção My Maps, é possível planear uma viagem ao detalhe, adicionando monumentos, lojas, restaurantes e outros pontos de interesse. Estes mapas ficam guardados na conta do utilizador e podem ser consultados a qualquer momento, tanto no computador como diretamente na aplicação, na área “Guardados”.

Outra funcionalidade essencial é a opção de descarregar mapas offline, ideal para quem quer poupar dados móveis, evitar custos de roaming ou garantir acesso à navegação em zonas com fraca cobertura de rede. Basta procurar a área pretendida e ativar a opção “Mapas offline”, ficando assim disponível para consulta sem internet.

Para quem gosta de descobrir locais fora dos roteiros turísticos tradicionais, o Google Maps disponibiliza as opções “Explorar” e “Perto de mim”. Estas ferramentas permitem encontrar restaurantes, cafés e atrações frequentadas pelos habitantes locais. As avaliações e fotografias partilhadas por outros utilizadores ajudam a tomar decisões mais informadas antes de visitar qualquer espaço.

A aplicação oferece ainda recursos de visita virtual e realidade aumentada. Com o Street View, é possível explorar previamente um local, reconhecer pontos de referência ou confirmar acessos e estacionamento. Já o Live View utiliza a câmara do telemóvel para sobrepor indicações de navegação em tempo real, facilitando a orientação a pé, sobretudo em cidades desconhecidas.

No que diz respeito à mobilidade, o Google Maps também se destaca pelas funcionalidades de transporte público. A aplicação apresenta rotas que combinam autocarros, metro, comboios, elétricos ou ferries, indicando tempos de viagem, número de transbordos e, quando disponível, o custo estimado. É ainda possível filtrar as opções por menos transbordos, menos caminhada ou melhor percurso, bem como consultar horários em tempo real.