Viajar até Maiorca não é tão caro como parece. Influencers partilham os gastos desta viagem paradisíaca

Maiorca é um dos destinos mais visitados pelos portugueses. Muitos acreditam que para fazer esta viagem os custos podem ser elevados, no entanto, criadores de conteúdos que já lá foram mostram o contrário.

A página de Instagram @Rafaelandfranck revelou um verdadeiro guia para visitar Maiorca sem gastar uma fortuna, mesmo em plena época alta, quando o preço médio de um hotel pode chegar aos 500 ou 600 euros por noite (e alguns ultrapassam os 1.000€).

Segundo a partilha, há hotéis que funcionam apenas entre abril e outubro e que oferecem estadias muito mais acessíveis. O casal ficou no Pure Salt, por cerca de 70 euros por noite, com pequeno-almoço incluído, jacuzzi no quarto com vista para o mar, spa, piscina e a apenas um minuto da praia.

Para explorar a ilha, alugaram carro na empresa Record Go, que não exige caução e pratica preços a partir de 15 euros por dia. Esta opção garante liberdade para visitar várias praias e calas, como a preferida dos influenciadores, a Cala Llombards, um cenário paradisíaco de águas azul-turquesa.

No que toca à gastronomia, garantem que é possível comer bem a preços acessíveis. Alguns dos destaques vão para o restaurante de sushi Soy, o Santa Café para brunch, e o Lili’s, Es Taller ou Illeta para um jantar mais sofisticado, todos com ótimas avaliações no TripAdvisor.