Vai viajar? Há um método que ajuda a fazer a mala de cabine para que não falte nada

Neto cumpriu sonho da avó de 93 anos e viajou com ela durante 7 anos

Vai viajar? Os itens essenciais que deve ter sempre no carro

Viajar é sempre bom, mas fazer a mala para a viagem pode ser um verdadeiro pesadelo, especialmente quando só se pode levar uma mala de cabine ou até um item pessoal. Se não sabe bem como vai conseguir levar tudo o que precisa para as férias, temos um método para si que vai facilitar (e muito) na hora de fazer as malas.

Já ouviu falar do método 5-4-3-2-1 para fazer a mala de cabine? O truque foi criado e popularizado pela influencer Geneva Vanderzeil há cinco anos e voltou agora a ficar viral, partilha o site New York Post. Afinal, em época de férias, todos precisamos de uma ajuda para fazer as malas.

Mas em que é que consiste este método? Trata-se de uma estratégia simples, destinada acima de tudo a mulheres, que ajuda a evitar problemas como a falta de itens, excesso de vestuário ou a necessidade de pagar uma quantia extra por uma mala de porão.

De acordo com Geneva Vanderzeil, o objetivo é levar o mínimo possível, mas ainda assim ter várias opções de conjuntos disponíveis. O método é fácil de seguir: na mala, devem ser incluídas cinco partes de cima – camisas, t-shirts e camisolas –, quatro partes de baixo – como calções, calças e saias –, três vestidos, três pares de sapatos, dois casacos, duas bolsas e um par de jardineiras. No vídeo, a criadora de conteúdo sugere ainda uma dica útil: optar por uma palete de cores para facilitar a combinação das peças.

Se o destino da viagem for para a praia, é aconselhável levar também dois fatos de banho.

Geneva Vanderzeil também recomenda que se incluam três acessórios: óculos de sol, relógio e chapéu. E, claro, não esquecer a roupa interior.

O site Glamour, citado pelo New York Post, demonstrou como este método é infalível, permitindo criar mais conjuntos do que os dias de férias que temos. Com cinco peças para cima, quatro para baixo e três pares de sapatos, conseguem-se criar 60 combinações diferentes.

Veja no vídeo Geneva a fazer a mala seguindo o método 5-4-3-2-1.