Vai viajar? Saiba o que pode (e não pode) levar na mala de cabine

Prestigiada revista internacional aponta as 20 melhores praias portuguesas. E a lista surpreende

O dia da sua viagem está a chegar e ainda não sabe o que pode levar na mala de cabine? É essencial conhecer as regras sobre os produtos que são permitidos e proibidos na bagagem de mão.

O site do aeroporto de Lisboa explica tudo sobre as restrições específicas para o transporte tanto de líquidos como outros produtos relevantes.

Produtos líquidos

Quantidade por recipiente : Cada líquido deve ser transportado em recipientes individuais com capacidade máxima de 100 ml.

: Cada líquido deve ser transportado em recipientes individuais com capacidade máxima de 100 ml. Quantidade total : O conjunto de recipientes não deve ultrapassar 1 litro por passageiro.

: O conjunto de recipientes não deve ultrapassar 1 litro por passageiro. Embalagem: Os recipientes devem ser acondicionados num saco de plástico transparente, com sistema de fecho e capacidade máxima de 1 litro.

Estas medidas aplicam-se a produtos como perfumes, maquilhagem líquida, desodorizantes, pastas de dentes, entre outros. É importante apresentar este saco separadamente durante o controlo de segurança.

Medicamentos e Alimentos Especiais

Medicamentos líquidos, incluindo seringas e canetas de injeção, são permitidos na bagagem de mão sem necessidade de documentação adicional ou autorização prévia. Recomenda-se, no entanto, que os passageiros informem a sua companhia aérea ou o aeroporto em caso de dúvidas adicionais.

Alimentos sólidos, como sanduíches, bolachas e batatas fritas, podem ser transportados sem restrições específicas.

Dispositivos Eletrónicos e Objetos Pessoais

É permitido transportar na cabine aparelhos como secadores de cabelo e pranchas de alisar. No entanto, objetos cortantes, como tesouras para unhas, são proibidos na bagagem de mão e devem ser despachados na bagagem de porão.

Lâminas de barbear descartáveis são geralmente permitidas, mas recomenda-se verificar as políticas específicas da companhia aérea.

Substâncias Proibidas

Produtos inflamáveis ou potencialmente perigosos, como acetona, não são permitidos na bagagem de mão. Para evitar contratempos, é aconselhável consultar a lista completa de artigos proibidos fornecida pela sua companhia aérea ou pelas autoridades aeroportuárias.

As regras de bagagem de mão podem variar ligeiramente entre companhias aéreas. Por isso, é fundamental consultar as orientações específicas da transportadora com a qual vai viajar.