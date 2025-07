Vai viajar de avião? Estas são as roupas que deve evitar e as alternativas mais confortáveis

Segundo o site Condé Nast Traveller, há peças de roupa que devem ser evitadas durante um voo, tanto por questões de conforto como de segurança. Calças demasiado apertadas, tecidos que não respiram ou sapatos com fivelas metálicas podem dificultar o percurso até ao seu lugar e torná-lo mais vulnerável a inchaço e desconforto ao longo das horas. E não se trata apenas de estilo: há escolhas que complicam a passagem no controlo de segurança e outras que aumentam o risco de irritações na pele ou má circulação.

Para tornar a experiência mais tranquila, reunimos as peças que convém deixar em terra — e o que pode levar na mala como alternativa.

1. Calças de ganga

Leve antes: calças com cintura elástica ou de atar

Podem ser um clássico do guarda-roupa, mas a ganga rígida é das piores escolhas para passar horas num banco apertado. A compressão na zona da cintura e o tecido pouco maleável só dificultam a viagem. A melhor opção? Calças leves com cintura elástica ou cordão: confortáveis, elegantes e muito mais amigas do corpo.

2. Sapatos com atacadores, fivelas ou cano alto

Leve antes: sapatos rasos e fáceis de descalçar

Botas, ténis e sandálias com fivelas podem ser ideais para as férias, mas são pouco práticos no aeroporto. Ter de os tirar no controlo de segurança, ou ajustá-los durante o voo se os pés incharem, não compensa. Em alternativa, leve um par de sapatos fáceis de calçar e descalçar, como mocassins ou sabrinas, e guarde os restantes na mala de cabine.

3. Macacão pode parecer prático, mas não é

Leve antes: um conjunto de duas peças



Apesar de parecerem confortáveis à primeira vista, os macacões podem ser um desafio nas idas à casa de banho do avião. Basta uma alça a tocar no chão para comprometer a higiene — e o visual. Em alternativa, opte por conjuntos confortáveis de duas peças (calças e camisola), que continuam a parecer um look completo, mas são bem mais práticos.

4. Evite ganchos duros

Leve antes: um elástico ou um boné

Se gosta de viajar com o cabelo apanhado, evite os ganchos volumosos ou em metal, que magoam a cabeça ao encostar-se ao banco. Um elástico suave de tecido resolve o problema. Se quiser proteger o cabelo ou dar um toque mais composto ao visual, leve um boné, mas lembre-se de o tirar no controlo de segurança.

5. Soutiens com aro

Leve antes: soutien sem armação ou top confortável

A 35 mil pés de altitude, até o soutien mais tolerável se pode tornar insuportável. Os modelos com armação são especialmente desconfortáveis em voos longos. A boa notícia? Há cada vez mais soutiens e tops sem aros que garantem apoio sem apertar, perfeitos para vestir com camisolas largas.

6. Roupa branca

Leve antes: tons escuros e tecidos fáceis de lavar

Se alguma coisa pode cair, vai cair. Seja café, vinho ou chocolate, a probabilidade de manchar é maior no avião. Por isso, esqueça a roupa branca ou peças delicadas que exigem lavagens especiais. Escolha cores escuras ou padrões que disfarçam manchas, e tecidos resistentes que aguentem bem o trajeto.

7. Maquilhagem em excesso

Leve antes: hidratante e protetor solar

A pele já sofre bastante com o ar seco do avião. Maquilhagem pesada, como base ou pó compacto, só agrava a desidratação. Em vez disso, hidrate bem o rosto antes de embarcar e aplique um bom protetor solar. Um pouco de rímel ou blush já é suficiente para manter um ar fresco.

8. Relógios volumosos ou bijuteria

Leve antes: acessórios simples e discretos

Peças grandes ou com metais magnéticos são mais propensas a acionar os detetores de metais no aeroporto, o que só atrasa o processo. Prefira acessórios simples em prata ou ouro, que não precisam de ser retirados e não levantam suspeitas. Guarde os restantes num compartimento da mala de mão.