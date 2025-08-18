Facebook Instagram
Influencers mostram como ir a um dos destinos de luxo mais procurados com preços 'low cost'

Nem todos os lugares mais procurados exigem uma conta milionária
IOL
Ontem às 15:53
Voo direto, mar azul turquesa e hotel com tudo incluído: este destino de sonho é muito mais barato do que imagina

Dubai é muitas vezes associado a luxo extremo e viagens de sonho com preços inacessíveis. Mas, segundo Rafaela e Frank, criadores de conteúdo na conta de Instagram @rafaelaandfrank, é possível explorar o destino de forma completa sem ultrapassar um orçamento controlado. Num vídeo partilhado com os seus seguidores, o casal mostra que uma estadia de 5 dias pode ficar por apenas 750 € por pessoa, incluindo voos e hotel.

Alojamento económico

Não é preciso escolher um hotel de luxo para estar perto da praia. Rafaela e Frank recomendam o First Collection, um hotel 4 estrelas com preços a rondar os 60 € por noite. A apenas dois minutos da praia, este hotel oferece uma excelente localização e conforto a um preço muito acessível.

Transportes e refeições acessíveis

Para circular na cidade, o casal recomenda o aluguer de carro com a empresa Renty, que disponibiliza veículos de luxo a partir de 100 € por dia, com um depósito inicial de apenas 20 €. Já na hora de comer, não é preciso gastar demasiado: existem vários restaurantes com refeições a partir de 15 € por pessoa.

Atividades e pontos imperdíveis

Além de alojamento e transportes, Rafaela e Frank partilham algumas sugestões de experiências com boa relação qualidade-preço:

  • Azur Beach Club: localizado numa das praias mais conhecidas do Dubai, este espaço combina música, piscina e mar, e a entrada de 25 € é consumível. Além do ambiente animado, oferece uma experiência única: conduzir um carro dentro de água, algo que atrai quem procura momentos diferentes para partilhar e recordar.
  • Drift Beach Club: considerado um dos clubes de praia mais elegantes da cidade, é famoso pela sua vista panorâmica, onde o mar e os arranha-céus se encontram. É o local ideal para relaxar com estilo, tirar fotografias e desfrutar do ambiente exclusivo do Dubai.
  • Burj Khalifa: com 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo e um dos símbolos do Dubai. Subir aos miradouros é uma experiência imperdível para quem visita a cidade, oferecendo uma vista impressionante de 360º sobre a metrópole e o deserto.
  • Souk Madinat Jumeirah: é um mercado moderno inspirado nos souks árabes tradicionais. Entre lojas, restaurantes e canais, os visitantes podem passear num ambiente que mistura cultura local com o conforto contemporâneo, perfeito para quem gosta de explorar e sentir o lado mais autêntico do destino.

Com escolhas inteligentes em alojamento, transportes e atividades, é possível viver o melhor de Dubai sem gastar uma fortuna. Como mostram Rafaela e Frank, planear bem pode tornar o destino mais acessível do que se imagina — e transformar uma viagem que parecia de luxo numa experiência ao alcance de muitos.

