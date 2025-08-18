Influencers mostram como ir a um dos destinos de luxo mais procurados com preços 'low cost'

Voo direto, mar azul turquesa e hotel com tudo incluído: este destino de sonho é muito mais barato do que imagina

Dubai é muitas vezes associado a luxo extremo e viagens de sonho com preços inacessíveis. Mas, segundo Rafaela e Frank, criadores de conteúdo na conta de Instagram @rafaelaandfrank, é possível explorar o destino de forma completa sem ultrapassar um orçamento controlado. Num vídeo partilhado com os seus seguidores, o casal mostra que uma estadia de 5 dias pode ficar por apenas 750 € por pessoa, incluindo voos e hotel.

Alojamento económico

Não é preciso escolher um hotel de luxo para estar perto da praia. Rafaela e Frank recomendam o First Collection, um hotel 4 estrelas com preços a rondar os 60 € por noite. A apenas dois minutos da praia, este hotel oferece uma excelente localização e conforto a um preço muito acessível.

Transportes e refeições acessíveis

Para circular na cidade, o casal recomenda o aluguer de carro com a empresa Renty, que disponibiliza veículos de luxo a partir de 100 € por dia, com um depósito inicial de apenas 20 €. Já na hora de comer, não é preciso gastar demasiado: existem vários restaurantes com refeições a partir de 15 € por pessoa.

Atividades e pontos imperdíveis

Além de alojamento e transportes, Rafaela e Frank partilham algumas sugestões de experiências com boa relação qualidade-preço:

Azur Beach Club : localizado numa das praias mais conhecidas do Dubai, este espaço combina música, piscina e mar, e a entrada de 25 € é consumível. Além do ambiente animado, oferece uma experiência única: conduzir um carro dentro de água, algo que atrai quem procura momentos diferentes para partilhar e recordar.

Com escolhas inteligentes em alojamento, transportes e atividades, é possível viver o melhor de Dubai sem gastar uma fortuna. Como mostram Rafaela e Frank, planear bem pode tornar o destino mais acessível do que se imagina — e transformar uma viagem que parecia de luxo numa experiência ao alcance de muitos.