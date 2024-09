Quando vai viajar, nunca publique isto nas redes sociais

Viajar é sempre uma experiência incrível. Desde o momento em que se começa a marcar hotel, avião e a ver o itinerário, fica aquele friozinho de antecipação na barriga e estamos constantemente a olhar para o calendário. Quando finalmente chega o dia de levantar voo, muitos de nós correm a partilhar nas redes sociais. Mas há informações que não devemos colocar online.

O alerta é dado num artigo da Condé Nast Traveller que falou com o investigador da área de privacidade Bill Fitzgerald. De acordo com o especialista, é preciso ter muita atenção quando se coloca fotografias do cartão de embarque nas redes sociais. É que este pequeno pedaço de papel tem muito mais informação do que aquela que vemos impressa.

De certeza que já reparou que todos os cartões de embarque trazem informação sobre o nome do passageiro, o número do voo, origem e destino e lugar em que se vai sentar. Além disso, há sempre um código de barras e é nestas linhas verticais que vem muito mais informação do que aquela que deve partilhar online.

Os dados que vêm no código de barras variam de companhia para companhia, mas incluem sempre detalhes do passaporte, contactos e outros dados de identificação. Como tal, é essencial não partilhar este código na Internet já que, facilmente, uma pessoa com más intenções consegue chegar a toda a informação.

E para que é que estes dados podem ser usados? Por um lado, para fazer mais ataques online contra a pessoa. Em casos mais extremos, podem ser a base para roubo de identidade.

Esta dica pode parecer bastante óbvia, mas qualquer pessoa pode cair no erro de partilhar informação a mais nas suas redes sociais. Em março de 2020, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott publicou no seu Instagram o seu cartão de embarque. Com apenas esta imagem, um atacante conseguiu chegar ao número de telefone e de passaporte de Abbott. Os dados não foram usados e o atacante acabou por comunicar a falha de segurança à equipa do primeiro-ministro, conta Mark Sacrano, um gestor de segurança de informação na empresa de cibersegurança Cobalt.

Além de ser recomendado que tenha o cuidado de não partilhar este código de barras online, Fitzgerald também pede caução na hora de se desfazer do papel. Rasgue o documento em vários pedaços antes de o atirar para o lixo.

O cartão de embarque no telemóvel é melhor opção?

Hoje em dia, o check-in online já é quase regra e nem sempre precisamos de ir buscar o cartão de embarque físico para viajar, bastando usar a versão digital. Mas esta digitalização não significa mais segurança. Muito pelo contrário.

Fitzgerald alerta que as aplicações das companhias aéreas são muitas vezes um verdadeiro pesadelo a nível de segurança, permitindo a monitorização em tempo real da localização dos utilizadores.

Assim, para os viajantes que preferem a versão digital do cartão de embarque, o especialista em segurança recomenda que se faça um print screen do código QR e que o guarde na pasta de fotos do telemóvel. Assim deixa de ser necessário usar mais aplicações para viajar.

No final, o recomendado é que se trate os cartões de embarque como se trata um cartão de cidadão ou passaporte, já que este tem muitas informações sensíveis que, idealmente, não partilhamos online.