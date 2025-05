Vai viajar de avião? Estas são as regras de bagagem de mão de cada companhia

Se está a preparar-se para viajar de avião, saber o que pode levar consigo na cabine é essencial para evitar surpresas no aeroporto, porque tudo o que não queremos é pagar extras.

As regras de bagagem de mão variam de companhia para companhia, tanto nas dimensões, como no peso e até mesmo nos itens permitidos. Reunimos as informações atualizadas das principais transportadoras, desde as low-cost às companhias tradicionais, para que possa organizar a mala com as regras de cada companhia.

TAP Air Portugal

Dimensões máximas: 55 x 40 x 25 cm

Peso máximo: 10 kg

A bagagem deve caber no compartimento superior e o passageiro deve conseguir levantá-la sem ajuda.

EasyJet

Incluído no bilhete básico:

1 mala pequena até 45 x 36 x 20 cm (inclui rodas/pegas)

Peso máximo: 15 kg

Deve caber debaixo do assento da frente

Mala de cabine grande (extra opcional):

Até 56 x 45 x 25 cm

Dá acesso a embarque prioritário (Speedy Boarding)

Ryanair

Incluído no bilhete básico:

1 mala pessoal até 40 x 20 x 25 cm

Deve caber debaixo do assento

Com “Priority & 2 Cabin Bags” (extra):

1 mala adicional até 55 x 40 x 20 cm

Peso máximo: 10 kg

Iberia

Mala de cabine:

Dimensões: 56 x 40 x 25 cm

Peso máximo: 10 kg (económica) / 14 kg (executiva)

Acessório pessoal:

Máximo: 30 x 40 x 15 cm

Deve caber debaixo do assento

Vueling

Incluído no bilhete básico:

1 peça até 40 x 30 x 20 cm (inclui compras no aeroporto)

Deve caber debaixo do assento

Mala de cabine adicional (incluída em algumas tarifas):

Dimensões: 55 x 40 x 20 cm

Peso máximo: 10 kg

Air France

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 35 x 25 cm

Peso máximo: 12 kg (classe económica) / 18 kg (classes superiores)

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Lufthansa

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 30 x 40 x 10 cm

British Airways

Mala de cabine:

Dimensões: 56 x 45 x 25 cm

Peso máximo: 23 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Peso máximo: 23 kg

KLM

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 35 x 25 cm

Peso máximo: 12 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Emirates

Mala de cabine (classe económica):

Dimensões: 55 x 38 x 22 cm

Peso máximo: 7 kg

Qatar Airways

Mala de cabine (classe económica):

Dimensões: 50 x 37 x 25 cm

Peso máximo: 7 kg

Turkish Airlines

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Dimensões: 40 x 30 x 15 cm

Peso máximo: 4 kg

Swiss International

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal:

Máximo: 40 x 30 x 10 cm

Austrian Airlines

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal:

Dimensões semelhantes (ex: mala para portátil)

Finnair

Mala de cabine:

Dimensões: 55 x 40 x 23 cm

Peso máximo: 8 kg

Item pessoal adicional:

Máximo: 40 x 30 x 15 cm

Ainda assim confirme sempre no site oficial da companhia aérea os limites atualizados, especialmente se viajar com tarifas promocionais.

