Voo direto, mar azul turquesa e hotel com tudo incluído: este destino de sonho é muito mais barato do que imagina

Se está à procura de um destino de sonho, com praias de areia branca, mar cristalino, tudo incluído e barato, descobrimos o destino ideal: Samaná, na República Dominicana.

A dica foi partilhada pelos criadores de conteúdos @rafaelaandfranck, onde explicam que nesta ilha paradisíaca, é possível ficar hospedado num hotel em regime de tudo incluído mesmo em frente ao mar, com piscina, animação diária e refeições completas por valores a partir dos 80 euros por noite. Uma das recomendações feita é o @bahiaprincipehotels, que combina conforto, boa localização e vistas de tirar o fôlego.

No entanto, Samaná é muito mais do que um bom hotel. Existem praias deslumbrantes, ilhas privadas com almoço incluído e experiências únicas como a visita ao Parque Nacional Los Haitises ou à famosa ilha de Cayo Levantado. As excursões podem ser facilmente marcadas através da @soltourpt, operador turístico com presença local e apoio constante.

Os voos diretos a partir de Lisboa tornam este destino ainda mais atrativo. E se quiser sair do hotel para mergulhar na cultura local, pode jantar num restaurante típico por cerca de 15 euros por pessoa.

Mesmo em época alta (julho e agosto), ainda é possível encontrar pacotes completos (voos + hotel tudo incluído) por cerca de 1.300 euros.