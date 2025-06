"O país mais barato da Europa que já visitámos": influencers de viagens revelam destino a 350 euros com tudo incluído

Um casal de influenciadores de viagens, conhecido por partilhar sugestões acessíveis e fora dos roteiros turísticos mais comuns, @rafaelandfranck, revelou aquele que consideram ser o país mais barato da Europa onde já estiveram e que visitaram cinco vezes apenas nos últimos dois anos.

Trata-se da Turquia, mais concretamente Antalya, um destino que combina praias deslumbrantes com montanhas que fazem lembrar os Alpes. Segundo os criadores de conteúdo, é possível encontrar apartamentos privados por apenas 20 euros e hotéis em regime de tudo incluído com jacuzzi no quarto a partir de 100 euros por noite. As reservas podem ser feitas através de plataformas como o Booking e o Airbnb, no entanto, o casal sugere contactar diretamente os anfitriões para evitar taxas adicionais e conseguir descontos.

O casal ficou hospedado no Maxx Royal Belek, um hotel de luxo que continua a surpreender pelas condições e preços competitivos.

A viagem até Antalya pode ser feita com voos a partir de 20 euros desde Istambul, tornando este paraíso ainda mais acessível. O aluguer de um carro não ultrapassa os 25 euros por dia. Uma vez no destino, os restaurantes recomendados através do TripAdvisor oferecem boa comida a preços simpáticos. E o melhor: os habitantes locais são bastante acolhedores e compreendem bem outras línguas, o que facilita a estadia.P

Para além disso, para os amantes de neve e desportos de inverno, a Turquia destaca-se como uma das opções mais económicas na Europa: é possível encontrar hotéis com tudo incluído e equipamento de ski por cerca de 250 euros.