Como conseguir voos mais baratos? Estes três segredos são a resposta (e poucos conhecem)

Criadores de conteúdos revelam três truques que quase ninguém sabe para marcar voos baratos

IOL
Hoje às 16:15
A pensar em férias fora do país? Conheça os países onde o euro vale mais

Para muitos as férias de verão já terminaram e já começam a pensar nas próximas viagens, seja um fim de semana prolongado, uma viagem de outono ou até as férias de Natal.

Para quem não quer gastar demasiado em voos, os criadores de conteúdos @rafaelandfranck partilharam três truques que podem ajudar a poupar (e muito) na hora de marcar bilhetes de avião.

1. Escolher o dia certo para marcar voos

Segundo os criadores, os bilhetes costumam ser mais baratos a partir das 12h de terça-feira até às 23h de quarta-feira. Já entre quinta-feira à tarde e sábado à noite, os preços tendem a ser bastante mais altos. Ter atenção a este detalhe pode significar poupanças consideráveis.

2. Usar uma VPN para evitar aumentos de preços

As companhias aéreas conseguem identificar quando um utilizador pesquisa várias vezes pelo mesmo voo e, em muitos casos, aumentam os preços automaticamente. A solução é recorrer a uma VPN, como a aplicação da Surfshark, que permite mudar a localização virtual e evitar esse tipo de subida artificial nos valores.

3. Confirmar no AirHint o melhor momento para comprar

Outra ferramenta essencial é o site AirHint, que indica se vale a pena esperar porque o preço pode baixar ou se, pelo contrário, é melhor comprar já antes que suba. Este truque ajuda a evitar más apostas e a garantir o bilhete ao preço mais justo.

