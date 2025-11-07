Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo

Viajar é das melhores coisas da vida, mas nem sempre é fácil quando o orçamento é apertado. Bilhetes de avião caros, alojamentos que pesam na carteira e despesas inesperadas podem transformar um sonho em stress financeiro. Ainda assim, há quem prove que é possível descobrir o mundo mesmo com um salário baixo.

Em declarações ao site The Body Optimist, a professora norte-americana Ahmedina Bacevac revelou as suas estratégias para viajar com um salário baixo e continuar a acumular memórias inesquecíveis.

Ahmedina garante que o segredo está na organização e na disciplina financeira. O primeiro passo é criar uma conta-poupança dedicada exclusivamente a viagens. “Mesmo que só consiga pôr de parte pequenas quantias, o importante é a regularidade. Assim, vejo o dinheiro a crescer e fico motivada para continuar”, explicou.

Para além disso, a professora defende que é essencial repensar as prioridades do dia a dia. “Evito gastar em coisas supérfluas e canalizo esse dinheiro para viajar”, contou. Para quem quer seguir o exemplo, sugere cortar nas compras por impulso e focar-se no que realmente importa: a próxima viagem.

Outro dos truques é apostar na fidelização de plataformas de reserva, como a Booking.com. Segundo a professora, concentrar as reservas num só site permite acumular pontos e beneficiar de descontos que podem chegar aos 30%. “É uma forma simples de poupar em alojamento e transporte sem abdicar do conforto”, garante.

Mas não fica por aqui. Ahmedina também recorre a cartões de crédito específicos para viajantes, que permitem acumular milhas aéreas e trocar por voos gratuitos ou com grandes descontos. Desta forma, destinos longínquos tornam-se acessíveis mesmo para quem tem um salário modesto.

Por fim, a professora destaca a importância de escolher destinos com um custo de vida mais baixo. “Croácia, Bósnia e Montenegro estão entre os meus favoritos. São países lindos, autênticos e muito mais em conta do que a maioria dos destinos europeus”, revela.

Com estas estratégias, é sim possível fazer a viagem que tanto se adia. Basta ser racional, persistente e cortar em despesas do dia a dia. A teoria de que 'quando queremos alguma coisa conseguimo', é real. É mesmo uma questão de planeamento, foco e de escolhas inteligentes.