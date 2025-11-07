Facebook Instagram
Viagens

Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo

Viajar não tem de ser um luxo. Com planeamento e algumas escolhas inteligentes, é possível explorar o mundo mesmo com um salário baixo
IOL
Há 3h e 53min
Capa
Capa
Vai viajar? Nunca publique isto nas redes sociais

Viajar é das melhores coisas da vida, mas nem sempre é fácil quando o orçamento é apertado. Bilhetes de avião caros, alojamentos que pesam na carteira e despesas inesperadas podem transformar um sonho em stress financeiro. Ainda assim, há quem prove que é possível descobrir o mundo mesmo com um salário baixo.

Em declarações ao site The Body Optimist, a professora norte-americana Ahmedina Bacevac revelou as suas estratégias para viajar com um salário baixo e continuar a acumular memórias inesquecíveis.

Ahmedina garante que o segredo está na organização e na disciplina financeira. O primeiro passo é criar uma conta-poupança dedicada exclusivamente a viagens. “Mesmo que só consiga pôr de parte pequenas quantias, o importante é a regularidade. Assim, vejo o dinheiro a crescer e fico motivada para continuar”, explicou.

Para além disso, a professora defende que é essencial repensar as prioridades do dia a dia. “Evito gastar em coisas supérfluas e canalizo esse dinheiro para viajar”, contou. Para quem quer seguir o exemplo, sugere cortar nas compras por impulso e focar-se no que realmente importa: a próxima viagem.

Outro dos truques é apostar na fidelização de plataformas de reserva, como a Booking.com. Segundo a professora, concentrar as reservas num só site permite acumular pontos e beneficiar de descontos que podem chegar aos 30%. “É uma forma simples de poupar em alojamento e transporte sem abdicar do conforto”, garante.

Mas não fica por aqui. Ahmedina também recorre a cartões de crédito específicos para viajantes, que permitem acumular milhas aéreas e trocar por voos gratuitos ou com grandes descontos. Desta forma, destinos longínquos tornam-se acessíveis mesmo para quem tem um salário modesto.

Por fim, a professora destaca a importância de escolher destinos com um custo de vida mais baixo. “Croácia, Bósnia e Montenegro estão entre os meus favoritos. São países lindos, autênticos e muito mais em conta do que a maioria dos destinos europeus”, revela.

Com estas estratégias, é sim possível fazer a viagem que tanto se adia. Basta ser racional, persistente e cortar em despesas do dia a dia. A teoria de que 'quando queremos alguma coisa conseguimo', é real. É mesmo uma questão de planeamento, foco e de escolhas inteligentes. 

RELACIONADOS
Vai viajar? Nunca publique isto nas redes sociais
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Vai viajar de avião? Estas são as roupas que deve evitar e as alternativas mais confortáveis
Viajar sem gastar muito? Estas cidades europeias são lindas e baratas para visitar
Vai viajar pela Europa? Atenção, estas cidades têm taxas turísticas altas
Vai viajar em low-cost? Esta mochila da Amazon é das mais elogiadas e ainda tem bolso anti-roubo
Mais Vistos
00:01:03
Secret Story
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante
tvi
00:02:28
Secret Story
Pedro e Leandro protagonizam gesto inesperado que está a dar que falar
tvi
00:06:17
Secret Story
A cantar à chuva! Leandro dá um 'show' no jardim e deixa todos boquiabertos
tvi
00:05:03
Secret Story
Pedro Jorge arrasado no concílio dos nomeados: «Fazias um favor a ti mesmo se fosses expulso»
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
DECO PROteste
Domingo haverá corte de eletricidade em alguns municípios e, por isso, é melhor "desligar os eletrodomésticos"
cnn
Dois às 10
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
tvi
Dois às 10
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
tvi
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Seleção
Carlos Forbs é a novidade: os 26 convocados da Seleção
maisfutebol
Hotel
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€