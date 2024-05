Como é que conseguem voos tão baratos? Influencers portugueses explicam truque com o Google

Praia fluvial Esteiro da Ereira no concelho de Montemor-o-Velho

Viajar é sempre bom, melhor ainda quando não fica muito caro. Se é daquelas pessoas que não se importa com o destino desde que viaje, então há um truque para encontrar sempre os voos mais baratos.

Os influenciadores Nuno e Sofia usam a sua página de Instagram @flytwoescape para partilhar com os seguidores as suas viagens de sonho. Num vídeo recente explicaram como conseguem fazer viagens de avião sem gastar muito dinheiro.

Parece que o segredo está no Google Flights. O casal explicou que quando quer encontrar os melhores preços, usam a plataforma online, colocando apenas a cidade de origem e selecionando depois como destino “qualquer lugar”. As datas deixam em branco, o que faz com que o motor de busca apresente opções para viagens de uma semana nos próximos seis meses.

Mas se por acaso quer viajar num mês em específico e se em vez de uma semana, quer uma escapadinha de fim de semana, o Google Flights permite mudar tanto a duração da viagem como o mês do passeio. Também é possível ver as opções de alojamento.

Para comprar os bilhetes, o casal refere que é possível depois fazê-lo diretamente no site da companhia aérea.

Veja no vídeo como pode fazer esta pesquisa e marcar as próximas férias.