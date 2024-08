Influencers portugueses de viagens partilham mais um truque para conseguir os voos mais baratos

Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros: espelho de água no meio da floresta e do granito

Viajar é um dos prazeres da vida, mas está longe de ser dos mais baratos. Ainda assim, conhecendo os truques certos, é possível partir à aventura sem fazer um grande estrago na conta bancária.

Os voos são das partes mais caras de fazer uma viagem. Por isso, é sempre bom saber como conseguir as melhores tarifas para se ir descobrir mais uma cidade. Anteriormente, já tínhamos partilhado aqui o truque com o Google Flights. Agora, graças a Nuno e Sofia da página de Instagram @flytwoescape, ficámos a conhecer mais uma forma de encontrar voos muito em conta.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o casal que se descreve como “Part-time travellers on a budget”, ou seja, viajantes em part-time com orçamento limitado, mostra que é possível encontrar voos muito em conta, especialmente quem não tiver uma data específica para viajar.

O que mostram é que há companhias aéreas que têm o chamado “localizador de tarifas”, partilhando em seguida o exemplo da Ryanair. Nesta página, coloca-se o aeroporto de partida, preenche-se o destino como “Em qualquer sítio” ou até o país ou cidade que se quer visitar e coloca-se o valor do orçamento. A página mostra depois o destino e o preço mais baixo para o visitar. Basta depois clicar no valor para se ver quais são as datas das viagens.

Para quem quiser viajar numa altura específica, é possível na própria página de resultados mudar as datas da viagem.

Veja no vídeo abaixo como funciona esta funcionalidade.