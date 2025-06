Zanzibar é muito mais barato do que o Algarve! Influencer partilha quanto gastou nesta viagem

Muito mais barato do que o Algarve! Influencer mostra as contas para ir a destino de sonho

Praias paradisíacas, águas quentes e tudo isso por menos do que se paga numa semana no Algarve. Foi essa a descoberta de um casal de influencers portugueses, @rafaelandfranck que partilharam nas redes sociais todos os detalhes (e preços) da viagem a Zanzibar, na Tanzânia, um verdadeiro paraíso tropical a preços surpreendentemente acessíveis.

Com alojamentos privados a partir de apenas 20 euros por noite e hotéis com piscina e pequeno-almoço incluído por cerca de 70 euros, a relação qualidade/preço surpreende. Um dos exemplos é o @frangipwanihotel_zanzibar, localizado em Paje, a dois minutos da praia, e com elogios à tranquilidade e conforto. É possível ainda realizar tours para visitar ilhas privadas, nadar com os golfinhos e tartarugas e visitar outros lugares incríveis por um preço muito justo.

Mas não é só o alojamento que surpreende. Zanzibar oferece praias de postal, ilhas privadas e experiências únicas como nadar com golfinhos ou tartarugas, tudo a preços acessíveis.

Com refeições a rondar os 10 euros por pessoa, é fácil manter o orçamento sob controlo. A recomendação? Explorar opções fora dos hotéis através do TripAdvisor, onde há sugestões para todos os gostos e bolsos.

Ao todo, é possível fazer uma viagem completa, com voos e estadia incluídos, por cerca de 1.200 euros. Uma alternativa às Maldivas, com mais segurança, boa gastronomia e um toque local autêntico.