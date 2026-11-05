Um filme português quer conquistar Hollywood e construir o "maior coração do mundo": se o for ver ao cinema, o seu bilhete pode fazer história

Fonte: LUSA

Um bilhete de cinema pode vir a fazer parte de uma escultura gigante. É esse o desafio lançado pela produtora de «Viana – A Lenda dos Corações de Ouro», o filme de animação português que está a preparar uma campanha em Hollywood para tentar chegar à shortlist dos Óscares. A obra terá quatro metros de altura, será inspirada no tradicional Coração de Viana e deverá reunir bilhetes de cinema, filigrana em ouro e prata e desenhos de crianças.

Um filme português quer chegar aos Óscares, mas a ambição da sua equipa não fica por Hollywood. A Watermelon Productions, responsável por «Viana – A Lenda dos Corações de Ouro», lançou um projeto para construir o maior coração do mundo, numa iniciativa que pretende envolver espectadores de todo o país.

A escultura terá quatro metros de altura e será feita com ferro, filigrana em prata e ouro e papel dos bilhetes de cinema. A ideia é transformar os bilhetes de quem assistir ao filme em pequenos elementos decorativos, que serão dobrados para reproduzir o efeito da filigrana.

O produtor executivo, Rui Lima Miranda, explicou à Lusa que a iniciativa pretende mobilizar 1,5 milhões de portugueses para tentar alcançar um recorde do Guinness.

«Estamos a convidar 1,5 milhões de portugueses a fazer disto um recorde do Guinness», afirmou.

Quem comprar o bilhete em papel poderá entregá-lo para integrar a escultura. No caso das compras digitais, o estúdio compromete-se a imprimir os bilhetes e a acrescentá-los à obra, que ficará instalada num espaço da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Um coração gigante com filigrana, luz e desenhos de crianças

A escultura será produzida por artistas que já trabalharam com nomes como Vhils, Joana Vasconcelos e Bordalo II. O projeto vai combinar a técnica da filigrana com elementos inspirados nas tradicionais varandas portuguesas em ferro.

A obra terá ainda componentes de luz e som, com o objetivo de transmitir referências ao filme e à identidade portuguesa através de um espetáculo coreografado. Estão previstos 60 pontos de filigrana em prata e ouro.

Para concretizar a iniciativa, a Watermelon estabeleceu uma parceria com o CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria, que forma artesãos nesta técnica tradicional.

O projeto pretende também envolver os mais novos. Foram convidadas escolas portuguesas do primeiro ciclo a participar, através de desenhos em que as crianças poderão representar a sua própria interpretação do maior coração do mundo. A estrutura terá capacidade para expor até 35 mil trabalhos.

A escolha do Coração de Viana não é casual. A peça é um dos símbolos mais reconhecidos da ourivesaria portuguesa e está profundamente ligada à identidade da região. O Inventário Nacional do Património Cultural destaca precisamente a dimensão identitária deste adorno e a sua associação à cidade de Viana do Castelo.

A filigrana, técnica que trabalha fios muito finos de metal precioso, é uma das expressões tradicionais da ourivesaria portuguesa, particularmente associada ao Minho. Esta ligação à tradição é também uma das bases visuais e emocionais do filme.

«Viana» quer chegar à shortlist dos Óscares

Enquanto prepara o coração gigante, a produtora está também a promover o filme nos Estados Unidos, numa campanha que tem como objetivo chegar à lista curta de candidatos aos Óscares da Academia, na categoria de Melhor Filme de Animação.

«As expectativas que mais temos é, pelo menos, ser shortlisted», afirmou Rui Lima Miranda à Lusa.

A estratégia passa por dar a conhecer a longa-metragem aos membros da Academia de Hollywood, através de campanhas nas redes sociais, contacto com a imprensa e divulgação junto de publicações especializadas da indústria cinematográfica.

O filme será exibido durante uma semana no Lumiere Cinema, em Beverly Hills, seguindo-se um evento especial com passadeira vermelha, marcado para 2 de dezembro. A produção prevê ainda disponibilizar a obra aos membros votantes da Academia, dos Globos de Ouro e dos Critics Choice Awards.

A passagem à shortlist, contudo, ainda está longe de estar garantida. De acordo com o calendário oficial da Academia, as listas curtas dos Óscares de 2027 serão anunciadas a 15 de dezembro de 2026. Para ser elegível na categoria de Melhor Filme de Animação, uma obra tem de cumprir os critérios específicos de exibição e submissão definidos pela organização.

A equipa acredita que a banda sonora poderá ser uma das portas de entrada para o reconhecimento internacional. O filme conta com cinco canções originais e a participação de Ângelo Freire, na guitarra portuguesa, e de Nuno Bettencourt, guitarrista vencedor de um Grammy, na guitarra elétrica.

«Nós estamos muito entusiasmados com a possibilidade de, pelo menos, ser shortlisted em banda sonora e na melhor canção», afirmou o produtor, que mantém também a esperança de alcançar a lista curta na categoria de Melhor Filme de Animação.

Uma história de amor inspirada na generosidade dos portugueses

Realizado por Rodrigo Carvalho, que também participou na escrita do argumento, «Viana – A Lenda dos Corações de Ouro» conta uma história de amor entre a princesa Ana e Thomas, num cenário medieval inspirado no norte de Portugal.

A narrativa parte da tradição do Coração de Viana e procura associá-la à generosidade, à união e à capacidade de acolhimento dos portugueses.

«E se fosse a generosidade dos portugueses a fazer nascer essa história?», questionou o realizador, ao explicar a ideia que esteve na origem do argumento.

O desenvolvimento do filme demorou cerca de sete anos. Para garantir a autenticidade dos cenários, a equipa passou algum tempo em Viana do Castelo, visitou o Museu do Traje, percorreu as ruas da cidade e estudou os edifícios mais emblemáticos.

Rodrigo Carvalho destaca ainda o cuidado colocado na animação, que descreve como «hiperrealista», considerando que a credibilidade visual era essencial para o público acreditar na história de amor entre duas personagens digitais.

A produção acredita que o filme tem potencial para chegar a espectadores de outros países, por abordar temas universais. Segundo os responsáveis, as primeiras reações do público têm sido positivas, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Daniela Melchior e Diogo Piçarra dão voz às personagens principais

O elenco de vozes reúne nomes conhecidos do público português e internacional. Daniela Melchior dá voz à princesa Ana, enquanto Diogo Piçarra interpreta Thomas.

Participam ainda Pêpê Rapazote, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, Luke Newton, Michael McElhatton, Joanna Scanlan, Hugo Van Der Ding, Mário Redondo e Melânia Gomes.

A produtora considera que «Viana – A Lenda dos Corações de Ouro» é a maior produção cinematográfica de sempre realizada em Portugal, com um orçamento de dez milhões de euros, sem contar com apoios públicos, à exceção dos incentivos fiscais à produção.

Antes da estreia nas salas portuguesas, marcada para 19 de novembro, o filme terá uma antestreia em Viana do Castelo, no dia 14. A escultura do coração será construída de forma modular, para poder viajar para outros mercados quando a longa-metragem chegar aos cinemas internacionais. A Watermelon está, entretanto, em conversações para uma distribuição nos cinemas norte-americanos na primavera de 2027.

Entre a tradição da filigrana, a participação dos espectadores e a ambição de chegar aos Óscares, «Viana – A Lenda dos Corações de Ouro» quer transformar uma história inspirada numa das imagens mais emblemáticas do país num projeto que ultrapasse o próprio ecrã.