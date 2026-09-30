Foi capa da Playboy e uma das mulheres mais sexy de Portugal. Aos 49 anos, apresentadora mostra como é a sua vida longe da televisão

Se acompanhou a televisão portuguesa nos anos 90 e 2000, é muito provável que o nome de Rita Mendes lhe seja familiar. A apresentadora tornou-se conhecida ainda muito jovem e foi uma das caras de programas que marcaram uma geração, como Portugal Radical e Curto Circuito.

Hoje, aos 49 anos, continua ligada ao mundo da comunicação e da música, mas a vida de Rita Mendes está bastante diferente dos tempos em que surgia regularmente no pequeno ecrã.

A antiga apresentadora tem apostado numa vida profissional multifacetada, entre a música, projetos ligados ao desenvolvimento pessoal e novas experiências profissionais. E, nas redes sociais, tem também mostrado uma faceta cada vez mais centrada no bem-estar e em cuidar de si.

Rita Mendes está longe da televisão, mas não parou

Depois de se tornar conhecida através da televisão, Rita Mendes foi construindo um percurso que ultrapassou em muito o pequeno ecrã.

Passou por programas como Portugal Radical, Curto Circuito e Hollywood Boulevard, teve experiências como atriz, autora e produtora de teatro e manteve também ligações à rádio. Em paralelo, encontrou na música uma das suas grandes paixões e construiu uma carreira como DJ.

A ligação à música mantém-se até hoje. Em agosto deste ano, por exemplo, Rita Mendes integrou o cartaz do Festival Dunas de São Jacinto, onde atuou como DJ ao lado de nomes como GNR, AGIR e Aurea.

Da televisão à música: uma carreira com várias vidas

A televisão foi, contudo, o ponto de partida para a popularidade de Rita Mendes. No Curto Circuito, formato criado em 1999 e que viria a tornar-se um dos programas de referência da SIC Radical, fez parte de uma geração de apresentadores que ajudou a definir a identidade do canal. O programa contou, ao longo dos anos, com nomes como Rui Unas, Fernando Alvim, Bruno Nogueira, João Manzarra, Maria Botelho Moniz e muitos outros.

Em 2009, Rita Mendes voltou a estar no centro das atenções ao protagonizar a capa da edição portuguesa da Playboy. Na altura, a imprensa destacava precisamente o percurso que já tinha feito na televisão e a crescente aposta na carreira de DJ.

Mais tarde, em 2017, voltou a aparecer num formato televisivo de grande exposição ao participar no reality show Biggest Deal, da TVI.

Aos 49 anos, Rita Mendes fala de uma nova fase

A vida atual está, no entanto, muito distante da rotina televisiva de outros tempos. Numa entrevista publicada pela Lux em abril, no ano em que se prepara para celebrar os 50 anos, Rita Mendes descreveu esta fase da vida de forma particularmente positiva.

“Os 50 não são um fim, são um upgrade”, afirmou, acrescentando que hoje se conhece melhor, aceita mais e faz escolhas mais alinhadas com aquilo que é.

“Está a começar uma das fases mais interessantes da minha vida”, disse ainda. A família ocupa também um lugar central nesta nova etapa. Rita Mendes é mãe de três filhos, Afonso Luz, Matilde Estrela e Duarte Sol, e revelou à Lux que reencontrou o amor ao lado de Mauro Ferreira da Costa, numa relação que descreveu como marcada por “leveza, paz e uma forma de amar sem pressão”.

“Estou a trabalhar em mim mesma”: Rita Mendes mostra-se focada nela própria

É precisamente esta ideia de uma nova fase que Rita Mendes parece transportar também para as redes sociais.

Numa publicação recente no Instagram, a antiga apresentadora mostrou-se a treinar e exibiu a excelente forma física em que se encontra, mas a mensagem que acompanhou as imagens foi muito além da preocupação com o corpo.

“Estou a trabalhar em mim mesma, por mim mesma, para mim mesma”, escreveu.

Rita Mendes confessou que nem todos os dias acorda com vontade de treinar. Nesse dia, por exemplo, o ginásio acabou por ficar à espera e a apresentadora decidiu fazer exercício no terraço, apesar de não estar particularmente motivada.

“Foram só uns minutos, mas bastaram para me lembrar de que qualquer lugar pode ser um bom lugar para começar”, explicou.

Sem comparações e ao seu próprio ritmo, Rita Mendes deixou uma mensagem de incentivo a quem também procura encontrar motivação para começar. “Às vezes, o primeiro movimento é o que puxa pelos outros”, escreveu.

“Sem me comparar com ninguém”

A publicação rapidamente recebeu mensagens de apoio por parte dos seguidores. “Vamos embora, miúda!”, “Estás on fire!” e “Força!” são alguns dos comentários deixados na publicação, numa demonstração de apoio à atitude que Rita Mendes quis transmitir.

Mais do que mostrar a sua forma física, a apresentadora parece querer sublinhar uma mudança de mentalidade: cuidar de si sem entrar em comparações e respeitando o próprio ritmo.

“Acreditas nisso?!… eu sei que a mente é elástica e no fundo o corpo também… quantas vezes nos é que nos achamos rígidos demais e não tiramos partido”, questionou.

Uma nova Rita Mendes?

Quase três décadas depois de se ter tornado conhecida na televisão, Rita Mendes continua, portanto, a construir o seu caminho longe da exposição diária do pequeno ecrã.

A televisão deu-lhe notoriedade. A música levou-a para outros palcos. A maternidade trouxe-lhe uma nova dimensão pessoal e, mais recentemente, tem assumido projetos ligados ao desenvolvimento pessoal, ao empreendedorismo e ao bem-estar. Em 2026, foi anunciada como participante no Congresso Nacional de Terapeutas, onde deverá falar sobre a sua trajetória de reinvenção e apresentar um livro.

Aos 49 anos, e a poucos meses de celebrar meio século de vida, Rita Mendes parece estar menos interessada em olhar para trás do que em perceber o que ainda pode fazer.