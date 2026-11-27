Helena Costa está a encarar a vida amorosa com muito humor e não tem dúvidas de que estar solteira não significa estar sozinha. A atriz recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo divertido sobre a dificuldade em encontrar o parceiro ideal e deixou uma mensagem com a qual muitas mulheres se poderão identificar.

«Cancelo oficialmente a palavra "solteira". Autodenomino-me um tesouro por descobrir, uma relíquia exclusiva e um património emocional protegido», começa por escrever Helena Costa no vídeo que publicou.

Com ironia, a atriz explica ainda que, depois de analisar o «mercado atual», chegou a uma conclusão: «Não estou a ficar sozinha, estou a preservar-me».

Mas a reflexão não ficou por aqui. Na legenda da publicação, Helena Costa reforçou a ideia com outra frase que não passou despercebida: «Até pode haver muita oferta, mas quantidade nunca foi sinónimo de qualidade».

Uma forma divertida de abordar a vida amorosa e, ao mesmo tempo, de brincar com a dificuldade em encontrar alguém que corresponda às expectativas. A publicação arrancou sorrisos e gerou identificação entre os seguidores, sobretudo entre as mulheres que reconhecem nesta mensagem uma realidade dos tempos atuais.

Helena Costa anunciou o divórcio em 2021

Recorde-se que Helena Costa anunciou o fim do casamento no final de 2021. A atriz confirmou a separação através de uma publicação nas redes sociais, onde esclareceu que a decisão tinha sido a melhor para ambos.

Na altura, a atriz fez questão de sublinhar que, apesar do fim da relação, continuaria a existir uma ligação para toda a vida: a das duas filhas em comum, as gémeas Maria do Mar e Mercedes.

«Sem entrar em demasiado detalhe, posso dizer-vos que o divórcio foi a melhor decisão para ambos. Estamos e estaremos sempre unidos pela Mercedes e pela Maria do Mar, que são o mais importante das nossas vidas, e vamos continuar a fazer tudo para que elas cresçam saudáveis e muito felizes», escreveu então.

Maria do Mar e Mercedes nasceram em junho de 2019, cerca de dois anos antes de a atriz tornar pública a separação.

Agora, Helena Costa volta a falar de relações amorosas, mas num registo bem diferente: com humor, ironia e uma mensagem que parece resumir a sua posição perante a vida sentimental. Afinal, como a própria brinca, há tesouros que não estão disponíveis para qualquer descoberta.