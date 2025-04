Camião de combustível explode em plena auto-estrada e as imagens são arrepiantes

Um camião carregado de etanol tombou e explodiu em plena auto-estrada. O acidente aconteceu no Brasil e as imagens são impressionantes. Apesar do aparato, ninguém perdeu a vida e os ocupantes do camião saíram pelo vidro da frente, como relata o site G1.

Deste acidente há cinco três feridos ligeiros, tratando-se de ocupantes dos veículos que tiveram de receber tratamento hospitalar por queimaduras nas pernas, mas que tiveram logo alta. O casal que seguia no camião ficou em estado mais reservado, com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, adianta ainda a CNN Brasil.

Veja o momento arrepiante deste acidente no vídeo do UOL Brasil: