Facebook Instagram

Ex-concorrente de reality show internacional atinge menina de 8 anos com fogo-de-artifício numa transmissão em direto

Ex-concorrente do Big Brother UK, atingiu acidentalmente uma menina de 8 anos com um fogo-de-artifício durante uma transmissão em direto, gerando forte polémica nas redes sociais
IOL
Hoje às 10:00
Grávida de 7 meses foi atraída por anúncio falso, arrancaram-lhe a bebé e ela ficou à beira da morte. Hoje, partilha a sua história

O ex-concorrente do “Big Brother Reino Unido”, Sam Pepper, está a ser criticado após ter atingido acidentalmente uma menina de oito anos com um fogo-de-artifício durante uma transmissão em direto na Índia.

De acordo com a jorna The Sun, o episódio ocorreu em Nova Deli, na Índia, durante as celebrações do Diwali, quando Pepper, de 36 anos, e um grupo de amigos começaram a lançar pequenos foguetes uns contra os outros, enquanto filmavam tudo para as redes sociais.

Num dos disparos, um dos foguetes acabou por atingir uma criança de 8 anos, levando testemunhas a temer que esta tivesse perdido um olho. Sam Pepper, visivelmente assustado, negou de imediato a gravidade da situação, mas o vídeo rapidamente tornou-se viral no Reddit e no X (antigo Twitter), gerando uma onda de indignação.

Segundo a imprensa indiana, a menina sofreu um corte acima da sobrancelha, recebeu pontos e teve alta médica pouco depois. Ainda assim, as críticas multiplicaram-se nas redes sociais, com utilizadores a acusarem o britânico de comportamento “irresponsável” e de representar a “cultura tóxica das partidas online”.

As plataformas de streaming Kick e Pump.fun suspenderam o criador de conteúdo poucas horas depois da divulgação do vídeo.

Sam Pepper, cujo nome completo é Samuel Nicholas Pepper, tornou-se conhecido em 2010, ao participar na 11.ª edição do “Big Brother UK”, onde o seu comportamento provocatório o tornou um dos concorrentes mais mediáticos da temporada. Após a sua saída, construiu uma carreira no YouTube, com mais de 2,3 milhões de subscritores, sendo conhecido pelos seus vídeos de “partidas” e experiências sociais frequentemente polémicas.

Numa mensagem publicada na rede X, Pepper admitiu que o incidente foi “estúpido”, pediu desculpa e disse sentir-se “envergonhado e arrependido”, assegurando que cobriu todas as despesas médicas da criança.

RELACIONADOS
Grávida de 7 meses foi atraída por anúncio falso, arrancaram-lhe a bebé e ela ficou à beira da morte. Hoje, partilha a sua história
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra
Apaixonei-me pela minha cunhada: vivi um triângulo amoroso que destruiu a nossa família
Carro despista-se e embate violentamente na vedação de uma creche. 5 crianças ficaram gravemente feridas
Tragédia num Tesla: homem e duas crianças morrem após portas elétricas não abrirem em carro que incendiou
Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque
Mais Vistos
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:03:14
Secret Story
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:06:46
Secret Story
«Está a passar pelos pingos da chuva»: Inês acredita que Marisa devia abandonar a casa
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Benfica
Benfica: Mourinho conta com Prestianni antes da receção ao Arouca
maisfutebol
Patricia Saramago
Famosa atriz portuguesa morre aos 50 anos