Ex-concorrente de reality show internacional atinge menina de 8 anos com fogo-de-artifício numa transmissão em direto

Grávida de 7 meses foi atraída por anúncio falso, arrancaram-lhe a bebé e ela ficou à beira da morte. Hoje, partilha a sua história

O ex-concorrente do “Big Brother Reino Unido”, Sam Pepper, está a ser criticado após ter atingido acidentalmente uma menina de oito anos com um fogo-de-artifício durante uma transmissão em direto na Índia.

De acordo com a jorna The Sun, o episódio ocorreu em Nova Deli, na Índia, durante as celebrações do Diwali, quando Pepper, de 36 anos, e um grupo de amigos começaram a lançar pequenos foguetes uns contra os outros, enquanto filmavam tudo para as redes sociais.

Num dos disparos, um dos foguetes acabou por atingir uma criança de 8 anos, levando testemunhas a temer que esta tivesse perdido um olho. Sam Pepper, visivelmente assustado, negou de imediato a gravidade da situação, mas o vídeo rapidamente tornou-se viral no Reddit e no X (antigo Twitter), gerando uma onda de indignação.

Segundo a imprensa indiana, a menina sofreu um corte acima da sobrancelha, recebeu pontos e teve alta médica pouco depois. Ainda assim, as críticas multiplicaram-se nas redes sociais, com utilizadores a acusarem o britânico de comportamento “irresponsável” e de representar a “cultura tóxica das partidas online”.

As plataformas de streaming Kick e Pump.fun suspenderam o criador de conteúdo poucas horas depois da divulgação do vídeo.

Sam Pepper, cujo nome completo é Samuel Nicholas Pepper, tornou-se conhecido em 2010, ao participar na 11.ª edição do “Big Brother UK”, onde o seu comportamento provocatório o tornou um dos concorrentes mais mediáticos da temporada. Após a sua saída, construiu uma carreira no YouTube, com mais de 2,3 milhões de subscritores, sendo conhecido pelos seus vídeos de “partidas” e experiências sociais frequentemente polémicas.

Numa mensagem publicada na rede X, Pepper admitiu que o incidente foi “estúpido”, pediu desculpa e disse sentir-se “envergonhado e arrependido”, assegurando que cobriu todas as despesas médicas da criança.