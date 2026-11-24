Fonte: Agência Lusa

O elevado consumo de vídeos curtos na internet, habitual nos adolescentes, aliado a um uso de caráter aditivo, está associado a um maior risco de tendências suicidas, automutilação e problemas de saúde mental, segundo um estudo.

O que revela o estudo sobre o consumo de vídeos curtos pelos adolescentes?

A investigação, de natureza observacional (não estabelece uma relação de causa e efeito) e publicada pela JAMA Pediatrics, foi liderada por investigadores chineses.

O estudo baseou-se no seguimento, ao longo de três anos, de mais de 18.000 adolescentes (com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos) na China, que reportaram os seus hábitos de consumo deste tipo de conteúdos.

O tempo de visualização e o uso de caráter aditivo foram classificados em quatro categorias: tempo de visualização baixo/uso aditivo baixo; tempo de visualização elevado/uso viciante baixo; tempo de visualização baixo/uso viciante elevado; e tempo de visualização elevado/uso viciante elevado.

Em comparação com os adolescentes que não apresentaram um tempo de visualização elevado nem uma utilização de caráter aditivo, a transição para estes níveis mais elevados, ou a manutenção de tais níveis, esteve associada a riscos mais elevados.

Quantos adolescentes passam mais de duas horas por dia a ver vídeos curtos?

O estudo indicou que 21,4% dos adolescentes referiram dedicar muito tempo a ver vídeos curtos (mais de 120 minutos por dia).

Aproximadamente 4% referiram ter tentado o suicídio, 17,3% referiram pensamentos suicidas e 6,3% referiram episódios de automutilação.

O percurso dos participantes ao longo dos três anos sugere que muitos adolescentes reduziram o tempo dedicado a estes vídeos à medida que envelheciam, ou passaram de níveis elevados de utilização para níveis mais baixos nos anos seguintes.

"As percentagens gerais permaneceram as mesmas, mas os participantes pareceram reduzir o uso excessivo de vídeos à medida que envelheciam", explicou Luis Valero, professor de Psicologia na Universidade de Málaga, que não participou no estudo.

Que relação foi encontrada entre o uso excessivo de vídeos e as tendências suicidas?

Ao examinar a evolução ao longo de três anos, observou-se uma correlação com os suicídios ou tentativas de suicídio, pois com o aumento da idade, verificou-se uma maior probabilidade destes e de todos os outros problemas avaliados.

Os autores defendem que esta relação se deve à exposição sucessiva e cumulativa ao uso excessivo de vídeos, frisou Valero ao Science Media Centre.

Valero considerou o estudo "abrangente, metodologicamente e estatisticamente sólido", embora sublinhe que outras análises poderiam ter sido realizadas e que os resultados apenas demonstram parcialmente a associação entre o uso excessivo de vídeos e os suicídios ou tentativas de suicídio.