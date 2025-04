Vídeo: a forma como os convidados receberam estes noivos à saída da igreja está a indignar as redes sociais

Manda a tradição que se recebam os noivos depois do casamento com arroz, pétalas ou até bolas de sabão na saída da igreja. Porém, os convidados deste casamento levaram a tradição ao extremo, ao atirar pazadas – literalmente – de arroz para cima do casal amigo.

Além disso, nas imagens que mostram o evidente desconforto dos noivos, são atirados outros objetos. As imagens dividiram as redes sociais, com muitas pessoas indignadas com o comportamento dos amigos: “Que falta de respeito”, “onde está a graça de fazer isto” ou “o vestido da noiva saiu todo estragado” são alguns dos comentários que se podem ler no vídeo divulgado pelo site espanhol 20 Minutos na sua conta de Instagram: