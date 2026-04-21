Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
25 ABRIL 2026 TVI
Há 1h e 25min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Novidades
É tendência o modelo de sapatos que nunca pensámos que iria voltar
Constituição Portuguesa
Estes vídeos ajudam qualquer criança ou adulto a perceber os artigos da Constituição Portuguesa
Saude
Afinal, quantos ovos podemos comer por dia? Especialistas explicam de uma vez
Tablet Android 15
“Funciona muito bem e é super rápido”: Este tablet de 95€ é um sucesso na Amazon
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Saude
Transpirar durante a noite pode ser mais grave do que pensa, alertam médicos
Ferias 2026
Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país
Alba Piedmont
O segredo da "pele de porcelana": O creme personalizável que conquistou as redes sociais
Tragédia
Menino de 5 anos em estado crítico após salvar o irmão mais novo de afogamento
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vestidos
Procura vestidos para casamentos? Este da H&M é super elegante e está por menos de 35 euros
Opinião
OPINIÃO I Jéssica calou críticos, Diogo saiu tarde - e o resto?
Novidades
Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português
Novidades
Esta novidade do Lidl vai fazer toda a diferença no seu terraço nos dias de calor
Criptoativos
Tem criptoativos? Saiba o que fazer no IRS
Emprego
Colaboradores estão menos comprometidos com as empresas
Fábio Belo
Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação
Mafalda Agante
Kaigi: o restaurante do Porto onde a perfeição se serve ao balcão
Anorexia
O seu gato está a comer menos? Isto pode ser mais sério do que parece
Subarrendamento
Como declarar o subarrendamento no IRS?
Wrap de carne
Sem ideias para um almoço leve? Este wrap de carne e abacate fica pronto num instante
Ikea
Parece impossível: esta mesa de exterior da IKEA é linda e custa muito menos do que imagina
Saude
Estas 4 bebidas são excelentes alternativas ao café para ficar com mais energia
Mercadona
Pele radiante e mais energia: estes são os benefícios dos suplementos da Mercadona
Novidades
Atenção: esta loja de cerâmica vai estar a vender peças por apenas 1 euro nestes dias
Novidades
ALDI vai ter à venda uma solução barata para manter a casa fresca no verão
Saude
Se fizer isto após cada refeição reduz o risco de ter problemas de coração
História
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
Saude
Costuma ter cãibras? É isto que deve fazer para prevenir novos episódios
Viagens
Fica em Portugal e é dos mais bonitos do mundo: veja como este parque aquático é incrível
Esfregão
Restaurantes espanhóis rendidos a esfregão que deixa o lava-loiça e os tachos como novos
Novidades
Fácil de guardar e perfeita para varandas pequenas: Lidl tem à venda a solução para aproveitar os dias de sol
Segurança
GNR deixa alerta: a regra dos 3 segundos que muitos ignoram (e pode evitar acidentes)
Receitas
Vai querer repetir: aprenda a fazer pão de ló super macio como os tradicionais
Novidades
Por menos de 10 euros o Aldi tem a peça de decoração que faltava para o seu terraço
Relações de casal
Discussões constantes? Pode estar a cometer este erro sem se dar conta
Regra dos 5 segundos
Regra dos 5 segundos? É isto que deve fazer quando a comida cai ao chão
Portugal
BBC destaca esta cidade portuguesa como um dos destinos mais surpreendentes da Europa em 2026 (e não é Lisboa nem Porto)
Últimas
Distinção
Maisfutebol distinguido com Prémio de Imprensa Desporto com Ética
Novidades
É tendência o modelo de sapatos que nunca pensámos que iria voltar
Hotel
Irreverência, sensualidade e a visão de várias mulheres para um espaço em Lisboa que foge ao convencional
Um autêntico fenómeno, que até deixou uma cantora famosa rendida: vídeo de Tiago ultrapassa um milhão de visualizações
Internacional
VÍDEO: jogadores fogem a correr para o balneário após invasão de campo
Constituição Portuguesa
Estes vídeos ajudam qualquer criança ou adulto a perceber os artigos da Constituição Portuguesa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Secret Story. Em direto, Ariana reage a declarações enigmáticas de Diogo
Acidente
Tragédia no IC8 em Pombal: Dois mortos em poucas horas e trânsito cortado nos dois sentidos
Poucos repararam: Hugo tem gesto marcante após ser expulso. E está relacionado com Sara
ERS
ERS suspende 19 clínicas de estética e saúde por irregularidades e riscos para utentes
Made In
PSG: Vitinha faz tratamento e Nuno Mendes já treina
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Nuno Loureiro
"Espero que seja uma coincidência". EUA investigam mortes e desaparecimentos de cientistas de topo, entre os quais Nuno Loureiro
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN
Zara
É o fim da loja Zara que ninguém esquece e que muda a história de um império
Famosos
Terror! Antigo jogador do Benfica esfaqueado na Dinamarca
Angola
Leão XIV despede-se com banho de multidão e segue para Malabo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Em saída à noite, Diogo e Ariana reencontram-se... e estas são as imagens!
Irão
Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse
Hyundai IONIQ 3
Hyundai apresentou um novo elétrico compacto de cidade. Mas tem das maiores bagageiras do segmento
Açores
Tentou matar o irmão com veneno por causa da herança
Internacional
Rafael Márquez vai ser o novo selecionador do México
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inesperado: Diogo toma atitude radical com Eva, após abandonar a casa
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália põe Laura em perigo para tentar 'safar-se'
Lula da Silva
Visita de Lula a Lisboa leva imigração, xenofobia e aeronáutica à agenda
John Ternus
Apple escolhe sucessor de Tim Cook: John Ternus assume liderança da tecnológica em setembro
Dois às 10
Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
É uma das jovens promessas da televisão portuguesa, mas brilha entre dois 'mundos'
Famosos
Em momento raro, João Monteiro reage a mensagem: "Tudo começa a fazer sentido aos poucos"
Famosos
"Secret Story": 250 euros? Diogo responde a insinuação do pai de Eva sobre salário!
Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana
Perícias forenses
Perícias más, mas bem pagas e que afetam (e muito) as investigações
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Viseu
Troca de tiros com homem barricado em habitação deixa dois militares da GNR feridos em Viseu
Internacional
Ex-Benfica esfaqueado na Dinamarca
Basquetebol
NBA: Cavaliers fazem 2-0, Hawks e Wolves empatam séries nos play-offs
Maria Botelho Moniz
Está em casa de Maria Botelho Moniz e é impossível não notar: o detalhe que muda tudo em 2027
Ilha de são Jorge
Tenta matar irmão com raticida em conflito por herança
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Barricado
Dois militares da GNR feridos após troca de tiros com barricado em Viseu
Famosos
Pela primeira vez, Sofia Sousa mostra o namorado com a filha
Incêndio
Chamas avançam na Serra do Caramulo. Há mais de uma centena de operacionais no terreno
Violência Doméstica
Caldas da Rainha: neto fica em prisão preventiva por agredir e extorquir a avó
Famosos
Cúmplice de homem especial, Catarina Furtado arranca elogios: "Que foto maravilhosa!"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Basquetebol
NBA: Wembanyama faz história ao ser eleito defensor do ano por unanimidade
Sistema Depósito Reembolso
Dúvidas inquietam a restauração
Acidente
Despiste seguido de incêndio faz um morto e um ferido grave em Pombal
Hoje vai ser notícia
Hoje vai ser notícia
Fogo
Incêndio na Serra do Caramulo em resolução
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Habitação
Norte concentra quase metade da construção nova em Portugal e lidera crescimento habitacional
Ministério Público
Maioria das agressões a profissionais de saúde e professores acaba arquivada
Bang Si-hyuk
Dono da agência dos BTS suspeito de lucro indevido de mais de 100 milhões de euros
Viktor Orbán
A "putinização da política global" perdeu um trunfo depois de uma "jogada muito estúpida" de Trump
Espanha
GNR vai apoiar peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela até outubro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT