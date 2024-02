Receita de torta de cacau e baunilha cremosa por dentro

Hoje às 16:44

Receita de Mafalda Agante

Experimentem esta torta irresistível e depois contem o que acharam, não se esqueçam de enviar também para os vossos amigos e familiares gulosos!

Massa:

4 ovos

150 g de açúcar amarelo ou mascavado

50 g de farinha de trigo com fermento

50 g de cacau em pó

Recheio:

300 g de queijo creme

130 g de açúcar em pó

1 colher de sobremesa de essência ou pasta de baunilha biológica ou 1 colher de café de sementes de baunilha biológica moída

Massa: untar um tabuleiro com manteiga e forrar com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175° C. Bater os ovos com o açúcar até obter uma massa fofa. Envolver o cacau e a farinha. Verter no tabuleiro. Levar ao forno durante 10 minutos. Desenformar sobre uma folha de papel vegetal polvilhada com açúcar em pó e retirar o papel da cozedura. Enrolar a torta e deixar arrefecer.

Este passo é muito importante para não quebrar a massa, demorei demasiado tempo e ela rachou bastante. Ficou com um aspeto mais tosco, mas o sabor é igualmente delicioso.

Recheio: bater todos os ingredientes até ficar um creme fofo. Desenrolar a torta, barrar com o creme.

Enrolar, com a ajuda do papel vegetal, pelo lado mais largo. Levar ao frigorífico durante 1 hora, se aguentarem esperar.

