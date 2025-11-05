Tempestade madrugada

Facebook
Há 2h e 54min
Secret Story
Já não escondem! Pedro e Marisa de mãos dadas e às festinhas no meio da sala, à frente de todos
Secret Story
Marisa Susana junta as peças do puzzle sobre o segredo de Pedro e Marisa: «Já entrei no quarto e...»
Secret Story
Nova pista deixa os concorrentes intrigados e em silêncio
Secret Story
Liliana e Fábio em trocas de beijos: «Gosto tanto de ti»
Já viu como vai ser o primeiro condomínio de luxo no Barreiro? Metade das casas já foram vendidas
Quantas horas deve-se fazer jejum intermitente? Nutricionista revela a duração ideal para ativar a autofagia
Andamos todas a usar a máscara de cabelo de forma errada. Dermatologista revela a forma correta de aplicar
Cientistas desenvolvem sérum para a alopécia que promete fazer crescer o cabelo em 20 dias
Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos
Zé Lopes feliz com conhecido jornalista: "Encantou-me desde o primeiro momento. Amo-o muito"
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
Vai salvar casas neste inverno: Chegou ao Lidl o desumidificador que também ajuda a secar a roupa
Homem mata vizinho em Alcobaça e entrega-se à GNR
Apresentadora da TVI muito acarinhada pelo público anuncia separação