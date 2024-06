O vinagre de maçã ajuda mesmo a reduzir o apetite? Especialistas de Harvard respondem

A questão foi colocada por uma norte-americana, leitora do Harvard Health Publishing, site de informação médica e científica da Harvard Medical School. "Uma amiga diz que bebe vinagre de sidra de maçã antes de dormir para comer menos e perder peso. Isto funciona?”

A resposta foi elaborada por duas especialistas da instituição, que referiram desde logo não haver evidências científicas a atestar que beber vinagre de sidra de maçã reduz o apetite ou ajuda na perda de peso. “Não é provável que funcione. Alterar apenas uma parte da rotina, como beber uma dose de vinagre de maçã todas as noites, não ajuda a perder peso de forma tão eficaz quanto esforços mais abrangentes que incluam mudanças na dieta geral e aumento da atividade física”, sublinham na resposta.

Além disso, o elevado nível de acidez do vinagre de maçã torna a hora de dormir um momento pouco indicado para consumi-lo, advertem. Qualquer pessoa propensa a azia ou a doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, deve evitar consumir alimentos ou bebidas ácidas pelo menos 30 a 60 minutos antes de dormir, para diminuir as probabilidades de terem a sensação desconfortável de ardor no peito. Com o tempo, beber vinagre não diluído também pode corroer o esmalte dos dentes, alertam ainda.

Para quem quer continuar a beber vinagre de maçã, mesmo perante estas informações, deve fazê-lo misturando uma pequena quantidade num grande copo de água ou combinando-o com outros ingredientes, como em molhos para saladas, pode ler-se ainda na resposta assinada por Toni Golen, ginecologista-obstetra e professora em Harvard, e Hope A. Ricciotti, também docente e editora da Harvard Women's Health Watch.