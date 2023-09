Quer abrir uma garrafa de vinho, mas não encontra o saca-rolhas? Veja esta dica!

Quer esteja de férias ou simplesmente não esteja a encontrar o saca-rolhas, não há nada mais frustrante do que querer abrir uma garrafa de vinho e não ter o acessório essencial para tal. Mas se calhar, não precisa do saca-rolhas…

Parece que para tirar a rolha de uma garrafa, basta ir à gaveta dos talheres e apanhar uma faca e um garfo. São estes os dois acessórios essenciais para se improvisar um saca-rolhas em poucos segundos.

Faith Hill mostrou no seu TikTok @faith1213hill como pode ser simples abrir uma garrafa de vinho mesmo sem saca-rolhas. Comece por espetar a faca na rolha, prenda o garfo na lâmina da faca e segure os dois no sítio. Com a outra mão, vá rodando a garrafa.

O truque é bastante simples e assim não fica sem beber o seu vinho.

Veja no vídeo como o fazer.