Instale pavimento vinílico de forma simples

Fácil de instalar e resistente à humidade, o pavimento vinílico é uma opção cada vez mais procurada para cozinhas, quartos e salas.

Antes da aplicação, certifique-se de que o chão está limpo, seco e nivelado para evitar irregularidades.

Muitos modelos já incluem sistemas de encaixe simples que permitem uma instalação rápida sem necessidade de cola.

Além de confortável e silencioso, este tipo de pavimento exige pouca manutenção e pode ser limpo apenas com um pano húmido e detergente suave.

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