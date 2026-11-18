Fonte: Polícia Judiciária

Uma discussão por causa da refeição terá estado na origem de um violento episódio de violência doméstica. O homem, de 63 anos, tentou atacar a mulher com uma arma branca, mas esta conseguiu defender-se. A filha também interveio para travar o pai, que acabou por agredir ambas na cabeça.

Uma discussão familiar à hora do jantar transformou-se num cenário de violência extrema. Um homem, de 63 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de tentar matar a mulher e a filha, num episódio de violência doméstica ocorrido a 7 de novembro, na residência da família, na Guarda.

Segundo a PJ, os acontecimentos terão sido desencadeados por motivos considerados fúteis, relacionados com a refeição. O homem começou por insultar e agredir verbalmente as duas mulheres, mas a situação rapidamente escalou para violência física.

De acordo com a investigação, o suspeito tentou atingir a mulher com uma arma branca. A vítima conseguiu defender-se com outra arma do mesmo tipo, evitando ser atingida.

Perante a situação, a filha conseguiu retirar a primeira arma das mãos do pai. No entanto, o homem apoderou-se da arma que estava na posse da mulher e agrediu violentamente ambas as vítimas na cabeça.

Homem detido por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada

O homem foi detido na terça-feira, 17 de novembro, pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, em contexto de violência doméstica.

O suspeito foi presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Guarda, onde seriam determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.

Violência doméstica continua a preocupar em Portugal

O caso volta a chamar a atenção para a dimensão da violência doméstica em Portugal.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, foram registadas 29.644 participações por violência doméstica em território nacional. Apesar de representar uma descida de 1,9% face ao ano anterior, o fenómeno continua a ter uma expressão significativa.

Também os dados divulgados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) mostram a dimensão do problema. Em 2025, a associação apoiou diretamente 18.549 vítimas de crime e outras formas de violência, tendo a violência doméstica representado 73,9% das situações registadas nos seus processos de apoio.

A violência doméstica é um crime público em Portugal, pelo que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação pode denunciá-la às autoridades.

Quem precisar de ajuda ou conhecer alguém que esteja a passar por uma situação de violência pode contactar a Linha de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, através do número 800 202 148, gratuito, anónimo e disponível 24 horas por dia. Existe também a possibilidade de enviar SMS para o número 3060.