Homem tentou matar a mulher. Filha de 10 anos lutou contra o pai e salvou mãe e irmãos

Um caso de extrema violência doméstica nos Estados Unidos terminou agora com a condenação de um homem, que há três anos tentou matar toda a família, sendo todos salvos pela coragem da filha de apenas 10 anos, como relata a revista norte-americana People.

De acordo com um comunicado oficial citado pela mesma publicação, a menina atingiu o pai com uma faca quando este atacava a sua mãe. De seguida, conseguiu barricar-se num quarto durante o ataque violento. Depois de ligar para o número de emergência, esperou até que o agressor fugisse para prestar os primeiros socorros à mãe, que tinha um corte de 20 centímetros no pescoço.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a mulher sobreviveu após ser levada de urgência para o hospital. O homem fugiu do estado após o ataque, em 2021. Só em março de 2024 foi localizado pelas autoridades, em São Francisco, após três anos em fuga.

"A coragem e resiliência [da menina de 10 anos] inspiram-nos a continuar a lutar contra situações de abuso e a proteger as famílias”, declarou o promotor público Robin Beck Skarstad.

O homem declarou-se culpado de todos os crimes.