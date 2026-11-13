Mãe implorou à filha para não embarcar num cruzeiro com o marido. Horas depois, recebeu a pior notícia de todas

Susan Watford, de 31 anos, embarcou num cruzeiro com o marido, Jason Watford, de 48, numa tentativa de reconciliação do casamento e a filha, ainda criança. Mas a viagem viria a terminar em tragédia: a jovem foi encontrada morta na cabine do casal e o companheiro está acusado de homicídio pelas autoridades norte-americanas.

A mãe de Susan, Dorothy Mast, revelou que tentou convencer a filha a não fazer a viagem. Em declarações ao canal Click2Houston, citado pela revista People, contou que estava preocupada com a decisão, alegando que a jovem já tinha sofrido violência doméstica por parte do marido.

«Pedi-lhe que não fosse», recordou. Dorothy contou ainda que tentou telefonar à filha, mas não obteve resposta.

Susan foi encontrada sem vida por um funcionário que se deslocou à cabine para deixar toalhas, no passado domingo.

Marido é suspeito de homicídio

De acordo com documentos judiciais citados pela People, os procuradores alegam que Jason terá admitido ter agredido e estrangulado a mulher depois de uma discussão que começou durante o jantar.

O homem foi detido na passada segunda-feira, depois de o navio ter atracado. Está acusado de homicídio, mas o processo judicial continua em curso e não é conhecida a declaração de culpa ou inocência do arguido.

Um porta-voz do FBI confirmou à publicação que uma criança esteve envolvida na ocorrência, mas não sofreu ferimentos. A mãe de Susan identificou-a como filha do casal. A criança encontra-se atualmente numa família de acolhimento, segundo informações prestadas às autoridades de comunicação social norte-americanas.

Susan tinha ainda outros dois filhos.