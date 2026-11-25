Fonte: Ordem dos Psicólogos

Controlar o telemóvel, afastar alguém dos amigos, desvalorizar os seus sentimentos ou impedir o acesso ao próprio dinheiro. Nem sempre a violência doméstica deixa marcas físicas. A Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou um documento que ajuda a reconhecer comportamentos abusivos e explica onde procurar ajuda.

A violência doméstica nem sempre começa com um empurrão, uma agressão ou uma ameaça explícita. Por vezes, manifesta-se através de comportamentos que podem ser confundidos com ciúmes, preocupação excessiva ou até demonstrações de amor. Controlar o telemóvel do companheiro, decidir com quem pode estar, desvalorizar constantemente as suas opiniões ou limitar o acesso ao dinheiro são alguns exemplos de atitudes que podem esconder uma relação abusiva.

Reconhecer estes sinais nem sempre é fácil, sobretudo quando os comportamentos começam de forma subtil e se intensificam progressivamente. É precisamente para ajudar a identificar estas situações que a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) lançou o documento «Perguntas e Respostas sobre Violência Doméstica», divulgado a 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

O guia reúne esclarecimentos sobre os diferentes tipos de violência, os sinais de alerta a que devemos estar atentos, as consequências para a saúde psicológica e as formas de procurar apoio.

Violência doméstica não é apenas agressão física: estes comportamentos também são sinais de alerta

A violência doméstica engloba comportamentos violentos de natureza física, psicológica, sexual, económica ou de outra natureza, praticados no contexto de relações familiares, de intimidade ou de coabitação, atuais ou passadas. Não é necessário que as pessoas vivam na mesma casa para que uma situação possa ser enquadrada neste contexto.

De acordo com a informação reunida pela OPP, existem diferentes formas de violência que importa reconhecer.

1. Violência física

É talvez a forma mais facilmente identificada, mas não se limita a bater ou agredir. Inclui também:

Empurrar, puxar o cabelo, morder, arranhar ou utilizar objetos para agredir;

Atirar ou destruir objetos para intimidar a vítima;

Impedir alguém de sair de casa, por exemplo, trancando as portas;

Privar a pessoa de descanso, alimentação ou cuidados de saúde;

Ameaçar com armas ou outros objetos, mesmo que não cheguem a ser utilizados;

Agarrar alguém com força ou empurrá-lo contra uma parede para impedir que se afaste.

2. Violência psicológica

Pode ser mais difícil de identificar, uma vez que nem sempre envolve ameaças explícitas ou insultos.

Entre os comportamentos que podem constituir violência psicológica estão:

Criticar constantemente a aparência, a personalidade ou as capacidades da outra pessoa;

Insultar, humilhar ou ridicularizar, em privado ou em público;

Isolar a vítima de familiares e amigos ou fazer chantagem emocional para controlar as suas relações;

Vigiar os seus movimentos, perseguir ou aparecer inesperadamente nos locais que frequenta;

Revistar o telemóvel, o computador ou outros objetos pessoais sem consentimento;

Manipular a vítima, levando-a a duvidar das próprias perceções ou memórias, uma prática conhecida como gaslighting;

Desvalorizar os seus sentimentos, opiniões e preocupações;

Ameaçar fazer mal aos filhos, familiares, amigos ou até a si próprio para provocar medo e sentimentos de culpa.

3. Violência sexual

Acontece quando existe pressão, coerção ou contacto sexual sem consentimento. Alguns exemplos são:

Continuar a beijar, acariciar ou manter outro tipo de contacto sexual quando a pessoa diz que não, pede para parar ou demonstra desconforto;

Pressionar ou chantagear emocionalmente para conseguir relações sexuais;

Impedir o uso de métodos contracetivos ou forçar uma gravidez ou um aborto;

Divulgar informações íntimas sobre a sexualidade da outra pessoa sem autorização;

Gravar ou partilhar fotografias e vídeos íntimos sem consentimento.

4. Violência financeira ou económica

É uma forma de controlo que pode comprometer a autonomia e a independência da vítima. Pode manifestar-se através de comportamentos como:

Controlar o dinheiro da outra pessoa e impedir o acesso às suas contas bancárias ou rendimentos;

Decidir unilateralmente sobre as despesas familiares ou utilizar dinheiro comum sem consentimento;

Impedir alguém de trabalhar ou estudar;

Contrair créditos em nome da vítima ou endividá-la;

Utilizar ameaças relacionadas com dinheiro, habitação ou despesas dos filhos para impedir que a pessoa abandone a relação.

Porque é tão difícil reconhecer que estamos numa relação abusiva?

Uma das questões abordadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses é precisamente a dificuldade que muitas vítimas sentem em identificar e admitir que estão a viver uma situação de violência doméstica.

Nem sempre é fácil reconhecer que determinados comportamentos ultrapassam os limites de uma relação saudável. Há pessoas que cresceram em ambientes familiares onde a violência era encarada como normal e que, por isso, podem acabar por desvalorizar atitudes abusivas.

Também acontece que a violência comece de forma gradual. Um comentário depreciativo, uma discussão acompanhada de chantagem emocional ou uma tentativa de controlar as amizades podem parecer episódios isolados. Com o tempo, porém, estes comportamentos podem tornar-se mais frequentes e intensos.

A dependência emocional, económica ou familiar é outro fator que pode dificultar o afastamento. O medo de não ter onde viver, a preocupação com os filhos ou a sensação de não conseguir sobreviver sem o companheiro podem contribuir para que a vítima permaneça numa relação violenta.

Por isso, é importante compreender que sair de uma situação de violência doméstica nem sempre é uma decisão simples ou imediata. A culpa nunca é da vítima.

Quais são os sinais de alerta a que devemos estar atentos?

O documento da OPP chama ainda a atenção para sinais que podem ajudar a identificar situações de violência doméstica em diferentes contextos.

Numa relação conjugal ou de namoro, por exemplo, devemos estar atentos a situações em que uma pessoa:

Recebe constantemente chamadas ou mensagens para justificar onde está e com quem;

Apresenta lesões físicas e dá explicações pouco claras sobre a sua origem;

Demonstra medo de contrariar o companheiro ou companheira;

Justifica repetidamente comportamentos agressivos ou controladores da outra pessoa;

Se afasta progressivamente dos amigos e familiares.

Nas crianças e nos jovens, os sinais podem incluir medo ou ansiedade na presença de determinados adultos, indícios de negligência ou referências a castigos e punições abusivas.

Já no caso de pessoas mais velhas, é importante prestar atenção a situações em que parecem assustadas, evitam falar com outras pessoas ou são constantemente interrompidas, corrigidas e controladas por quem cuida delas.

Estes sinais não significam, isoladamente, que existe necessariamente violência doméstica. No entanto, devem ser encarados como motivos para prestar atenção, procurar esclarecer a situação e, se necessário, pedir ajuda.

A violência doméstica também deixa marcas na saúde psicológica

As consequências da violência doméstica não se limitam às lesões físicas. A exposição prolongada ao medo, à ameaça, à humilhação e ao controlo pode ter um impacto profundo na saúde psicológica das vítimas.

Entre as possíveis consequências identificadas pela OPP encontram-se perturbações de ansiedade, depressão, perturbações alimentares, comportamentos autolesivos e tentativas de suicídio.

A Ordem dos Psicólogos sublinha que estas reações não devem ser interpretadas como sinais de fraqueza. São possíveis respostas humanas a experiências de violência e medo.

E as crianças que assistem a episódios de violência doméstica também são consideradas vítimas?

Sim. Mesmo quando não são diretamente agredidas, as crianças e os adolescentes que testemunham situações de violência doméstica são considerados vítimas diretas.

A exposição à violência pode ter consequências duradouras no seu desenvolvimento e influenciar a forma como compreendem os afetos, as relações familiares e os relacionamentos amorosos.

O que uma criança observa no ambiente em que cresce pode moldar a sua perceção sobre aquilo que é normal ou aceitável numa relação. Ainda assim, a OPP lembra que o apoio emocional de pessoas próximas, a existência de relações seguras e saudáveis e o acompanhamento psicológico, quando necessário, podem ajudar a minimizar os impactos destas experiências.

É possível pedir ajuda sem apresentar uma denúncia?

Sim. Este é um dos esclarecimentos importantes do documento da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Procurar ajuda não significa que a vítima tenha de apresentar imediatamente uma denúncia ou decidir abandonar a relação. É possível contactar as autoridades ou uma entidade de apoio apenas para esclarecer dúvidas, perceber quais são os direitos, avaliar os riscos e conhecer as alternativas disponíveis.

Estes profissionais podem também ajudar a encontrar apoio psicológico, jurídico e social, bem como a planear os passos seguintes em segurança.

A OPP alerta ainda que denunciar ou abandonar uma relação violenta pode representar um momento de maior risco. Sempre que possível, estas decisões devem ser preparadas com antecedência e com o apoio de profissionais ou pessoas de confiança.

A violência doméstica é crime público em Portugal, pelo que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação pode denunciá-la.

A Ordem dos Psicólogos deixa uma mensagem essencial: seja quem for a pessoa que pratica a violência, seja qual for o contexto, a responsabilidade nunca é da vítima. Ninguém merece ser sujeito a comportamentos violentos.

Onde procurar ajuda em Portugal?

Se está a viver uma situação de violência doméstica, suspeita que alguém próximo possa estar a passar por isso ou simplesmente precisa de esclarecer dúvidas, existem várias linhas e entidades às quais pode recorrer:

112: número de emergência, em situações de perigo imediato.

800 202 148: Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica, gratuito, anónimo e confidencial, disponível 24 horas por dia, todos os dias.

SMS 3060: linha gratuita e confidencial da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), para quem não pode ou não quer telefonar.

116 006: Linha de Apoio à Vítima da APAV.

808 24 24 24, opção 4: Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24.

A OPP recomenda ainda o recurso a acompanhamento psicológico para ajudar a lidar com as consequências da violência e a recuperar destas experiências. É possível procurar um profissional através da plataforma encontreumasaida.pt.

O documento completo «Perguntas e Respostas sobre Violência Doméstica», da Ordem dos Psicólogos Portugueses, está disponível para consulta no site da instituição.