Violência sexual online na infância tem impacto na vida adulta de 85% dos sobreviventes, diz estudo

As consequências da violência sexual através de imagens online na infância podem prolongar-se até à idade adulta. Um novo relatório revela que 85% dos sobreviventes afirmam que estas experiências tiveram impacto nas suas vidas, enquanto 44% relatam ter tido pensamentos suicidas

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Um novo relatório da Protect Children revela o impacto duradouro que a violência sexual contra crianças através de imagens online pode ter na vida das vítimas, com consequências que se prolongam até à idade adulta e que afetam a saúde mental, relações pessoais, bem como a educação e emprego.

De acordo com a organização, o relatório analisa os resultados de um inquérito internacional anónimo que analisa as experiências e os impactos da violência sexual contra crianças entre adultos sobreviventes, com os relatos de 114 participantes. Deste conjunto, 70 pessoas afirmam ter sido vítimas de, pelo menos, uma forma de violência sexual através de imagens online antes dos 18 anos.

Segundo os dados partilhados, 85% dos inquiridos afirmam que as experiências afetaram as suas vidas e 61% indicam que as suas vidas foram perturbadas. Para 47% dos participantes do inquérito, o impacto é descrito como significativo ou devastador.

Os sobreviventes relatam impactos emocionais e psicológicos significativos. O relatório indica que 71% dos inquiridos experienciaram emoções, pensamentos ou memórias difíceis, com 69% a sentirem ansiedade, preocupação ou tristeza, além de dificuldades em realizar atividades do dia a dia. 44% relataram também pensamentos suicidas.

Muitos dos sobreviventes procuraram lidar com as consequências das experiências que viveram através de comportamentos de risco. 29% afirmam ter recorrido ao álcool, drogas ou a outras substâncias e 24% relataram comportamentos de risco ou pouco seguros.

O impacto estende-se também às relações pessoais, à educação, ao emprego e ao acesso a cuidados de saúde, assim como à saúde sexual e os relacionamentos. Para 63% dos sobreviventes, as experiências que viveram afetaram a sua capacidade de ter ou desfrutar de relações sexuais, enquanto 53% disseram ter iniciado relações amorosas que consideravam infelizes, pouco saudáveis ou prejudiciais.

A Protect Children afirma que as conclusões do relatório mostram a necessidade de reforçar a prevenção e de compreender melhor a violência sexual através de imagens online, incluindo as diferentes formas que este tipo de violência pode assumir.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.