Facebook Instagram

De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe

A discussão terá começado por causa dos netos e acabou de forma violenta.
IOL
Há 3h e 33min
Homem acusado de tentar afogar mulher de 33 anos na Florida após discussão sobre netos
Homem acusado de tentar afogar mulher de 33 anos na Florida após discussão sobre netos

Gibbon terá tentado afogar uma mulher de 33 anos num resort em Davenport, Florida, após uma discussão sobre os seus netos. Fotografia: Polk County Sheriff’s Office/PA

Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos

De acordo com o jornal The Guardian, um homem britânico foi acusado pelas autoridades norte-americanas de tentar afogar a própria nora numa piscina, durante férias em família no estado da Florida, Estados Unidos. O incidente ocorreu no domingo, 3 de agosto de 2025, no Solterra Resort, um complexo turístico privado situado em Davenport, uma cidade próxima de Orlando, conhecida pelos seus parques temáticos e destino habitual de férias para famílias de todo o mundo.

O suspeito, identificado como Mark Raymond Gibbon, de 62 anos, residente em Beaconsfield, no condado de Buckinghamshire, Reino Unido, estava alojado com familiares numa casa arrendada dentro do resort. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, citado pela mesma fonte, a vítima — uma mulher de 33 anos — estava a usufruir da piscina quando teve início uma discussão com o sogro relacionada com os netos deste. Pouco depois, Gibbon terá agarrado a nora e forçado repetidamente a sua cabeça debaixo de água, impedindo-a de respirar.

O episódio só terá terminado quando turistas na propriedade vizinha gritaram que iriam chamar a polícia. Nessa altura, a filha da vítima, de apenas nove anos, atirou-se à piscina para tentar ajudar a mãe. Apesar do choque e das dificuldades respiratórias, a mulher conseguiu sair da água antes da chegada das autoridades.

A polícia recebeu o alerta por volta das 17h20 (hora local) e encontrou o suspeito ainda no local. Gibbon foi detido e levado para a prisão do condado de Polk, onde foi formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão. As autoridades sublinham que este tipo de acusação é grave e pode implicar uma pena de prisão prolongada, cumprida nos Estados Unidos.

Em comunicado, o xerife Judd reforçou que o condado de Polk recebe visitantes de todo o mundo e que se espera que todos respeitem a lei e mantenham comportamentos adequados. “Porque o senhor Gibbon não conseguiu controlar a sua raiva, pode vir a passar mais tempo na Florida do que tinha planeado”, declarou. O caso segue agora para apreciação judicial, aguardando-se novas diligências nas próximas semanas.

 

RELACIONADOS
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
«Mãe, ajuda»: jovem desaparece durante uma visita a familiares e esta foi a sua última mensagem enviada à mãe
Vídeo impressionante revela resgate de caminhantes encurralados pela maré
Criança de 4 anos morre após acidente brutal em parque aquático
Mais Vistos
00:04:50
Big Brother
Eduardo Ferreira admite rivalidade: «Chega a um ponto que cansa»
tvi
00:01:25
Big Brother
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
tvi
00:01:35
Big Brother
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
tvi
00:02:36
Big Brother
Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Drones
Como um grupo de ucranianos em Portugal produz drones às escondidas da Rússia para alimentar a linha da frente na Ucrânia
cnn
Bola de Ouro
Bola de Ouro: já são conhecidos os cinco nomeados para o Prémio Johan Cruyff
maisfutebol
Carolina Deslandes
«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto
Guerra
A Rússia usou um aliado para a produção de uma arma essencial na guerra. Depois descartou-o
cnn
China
Primeiro desapareceu misteriosamente, depois surgiu uma conta de milhões. Banqueiro estava afinal preso e agora foi libertado
cnn
Sporting
«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
maisfutebol