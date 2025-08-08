De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe

Gibbon terá tentado afogar uma mulher de 33 anos num resort em Davenport, Florida, após uma discussão sobre os seus netos. Fotografia: Polk County Sheriff’s Office/PA

De acordo com o jornal The Guardian, um homem britânico foi acusado pelas autoridades norte-americanas de tentar afogar a própria nora numa piscina, durante férias em família no estado da Florida, Estados Unidos. O incidente ocorreu no domingo, 3 de agosto de 2025, no Solterra Resort, um complexo turístico privado situado em Davenport, uma cidade próxima de Orlando, conhecida pelos seus parques temáticos e destino habitual de férias para famílias de todo o mundo.

O suspeito, identificado como Mark Raymond Gibbon, de 62 anos, residente em Beaconsfield, no condado de Buckinghamshire, Reino Unido, estava alojado com familiares numa casa arrendada dentro do resort. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, citado pela mesma fonte, a vítima — uma mulher de 33 anos — estava a usufruir da piscina quando teve início uma discussão com o sogro relacionada com os netos deste. Pouco depois, Gibbon terá agarrado a nora e forçado repetidamente a sua cabeça debaixo de água, impedindo-a de respirar.

O episódio só terá terminado quando turistas na propriedade vizinha gritaram que iriam chamar a polícia. Nessa altura, a filha da vítima, de apenas nove anos, atirou-se à piscina para tentar ajudar a mãe. Apesar do choque e das dificuldades respiratórias, a mulher conseguiu sair da água antes da chegada das autoridades.

A polícia recebeu o alerta por volta das 17h20 (hora local) e encontrou o suspeito ainda no local. Gibbon foi detido e levado para a prisão do condado de Polk, onde foi formalmente acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão. As autoridades sublinham que este tipo de acusação é grave e pode implicar uma pena de prisão prolongada, cumprida nos Estados Unidos.

Em comunicado, o xerife Judd reforçou que o condado de Polk recebe visitantes de todo o mundo e que se espera que todos respeitem a lei e mantenham comportamentos adequados. “Porque o senhor Gibbon não conseguiu controlar a sua raiva, pode vir a passar mais tempo na Florida do que tinha planeado”, declarou. O caso segue agora para apreciação judicial, aguardando-se novas diligências nas próximas semanas.