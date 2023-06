Menina de quatro anos encontrada morta depois de ter saído sozinha de casa durante a noite

Uma menina de quatro anos, que saiu de casa dos pais sozinha na madrugada da passada sexta-feira, foi encontrada sem vida nas águas de um canal próximo da habitação, na Flórida, nos Estados Unidos.

Evelyn K. Geer estava com os pais numa casa arrendada quando saiu pela porta da frente. Apesar dos esforços da polícia local, que procuraram durante horas com recurso a cães de caça e assistência aérea, a menina acabou por ser encontrada sem vida pela Comissão para Conservação da Pesca e da Vida Selvagem da Flórida.

As buscas começaram quando a mãe de Evelyn se deparou com a porta da frente de casa aberta e ligou para o 911 (equivalente ao 112 nos Estados Unidos) à 1h da madrugada, refere a Wink. A criança estava apenas vestida com uma fralda.

Evelyn tinha autismo e normalmente a família tinha uma fechadura especial para que a criança não conseguisse abrir a porta. No entanto, na casa arrendada onde estavam, a porta tinha um fecho simples. A família estava na habitação em questão desde setembro, altura em que ficou desalojada devido ao furacão Ian.

A avó de Evelyn, Tina Kolman, criou uma página de GoFundMe para angariar dinheiro para o funeral da menina.