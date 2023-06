VÍDEO: Homem perde controlo de trator e é um verdadeiro milagre ninguém se ter magoado depois disto

As imagens captadas por uma câmara de vigilância numa estrada inglesa mostram um acidente tão aparatoso que é quase impensável imaginar que o condutor do carro abalroado tenha saído vivo. Mas, a sorte parece ter estado do seu lado e ninguém ficou ferido com gravidade, como relata a BBC.

O jovem de 19 anos que conduzia o trator assumiu perante as autoridades estar sob o efeito de álcool e cocaína e, por isso, foi condenado a uma pena suspensa de prisão de oito semanas e 60 horas de trabalho comunitário.