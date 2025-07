Menino de 5 anos e avó arrastados em colchão insuflável no mar. Foram resgatados a vários quilómetros da praia

Um momento de lazer numa praia italiana quase terminou em tragédia quando uma avó e o seu neto de cinco anos foram arrastados pela corrente a cerca de quatro quilómetros da costa, enquanto estavam num colchão insuflável. O incidente ocorreu esta semana em Castellammare di Stabia, na região de Nápoles, durante uma intensa vaga de calor que tem levado muitas famílias às praias.

Segundo a publicação na página do Instagram @abc_diario, a criança encontrava-se a brincar sobre um colchão insuflável quando este foi levado pelo vento e pela corrente. Ao aperceber-se da situação, a avó atirou-se imediatamente ao mar na tentativa de alcançar o neto, mas acabou também por ser levada para o largo, sem conseguir regressar à costa.

O alerta foi dado por banhistas que testemunharam o momento. A rápida intervenção da Guarda Costeira, que mobilizou uma mota de água para o local, foi decisiva para evitar um desfecho trágico. Ambos foram resgatados em segurança, sem ferimentos.

As autoridades voltaram a alertar para os perigos do uso de objetos insufláveis no mar, especialmente em dias de vento ou correntes fortes, e reforçaram a importância de manter a vigilância constante sobre as crianças durante os banhos.