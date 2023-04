Bebé não parava de chorar, um passageiro reagiu assim e teve de ser retirado [VÍDEO]

Um passageiro num avião da Southwest Airlines, que viajava entre duas cidades da Florida, nos Estados Unidos, gerou o caos depois de se ter descontrolado totalmente por estar saturado de ouvir um bebé a chorar.

Toda a cena acabou por ficar registada num vídeo gravado por outro passageiro e que acabou por ficar viral. “Eu estava a dormir!”, grita o homem com os pais da criança. “O bebé está a chorar há 40 minutos!”. “Eu não estou a gritar!,”, berrou o homem. “Quer que eu grite?! Quer que eu grite?! Eu vou f**** gritar. Por favor, faça a m*** do bebé parar de chorar! Por favor!", continuou, usando linguagem obscena enquanto gritava com o casal e perante o desconforto da mulher que o acompanhava. “Paguei uma passagem para ter um voo f**** confortável”, disse ainda.

Ainda não são conhecidas as consequências deste gesto para o autor dos distúrbios.

A companhia recusou adiantar detalhes sobre a situação, mas elogiou a tripulação por ter demonstrado um "profissionalismo excecional ao lidar com uma situação desafiadora".

"Agradecemos a paciência dos nossos outros clientes a bordo que tiveram de vivenciar um comportamento inaceitável", escreveu a companhia aérea em resposta ao USA TODAY.

De acordo com informações oficiais, o avião estava há bastante tempo à espera de descolar devido ao mau tempo. Isso permitiu que a tripulação fizesse sair o homem do avião antes ainda da partida.

Veja o video: