Menino de nove anos gravemente ferido depois de vento fazê-lo voar numa bola insuflável

Um menino de nove anos, que fazia uma atividade com uma bola insuflável numa piscina durante um festival gastronómico em Inglaterra, ficou ferido com gravidade depois de uma rajada de vento o ter levado a uma altura de vários metros, fazendo com que caísse sobre uma lixeira, escreve a imprensa britânica.

No momento da queda, a bola acabou por rebentar, fazendo com que a criança caísse sem qualquer proteção, perante o terror e impotência da família e dos restantes visitantes do festival.

O The Guardian escreve que as testemunhas relatam “uma rajada de vento estranha”.

O menino estava dentro da bola de plástico transparente (zorb ball) a flutuar numa piscina de plástico no evento que teve lugar numa localidade de Liverpool.

“Estava bastante vento e, de repente, houve uma rajada. [A bola insuflável] passou por cima das árvores e no início pensámos que era um balão, antes de percebermos que estava uma criança lá dentro”, contou uma testemunha ao jornal local Liverpool Echo.

A polícia apela agora para que testemunhas forneçam imagens ou vídeos do incidente, que ocorreu por volta das 14h deste domingo.

“Uma segunda bola com outra criança também foi levantada ao mesmo tempo, mas felizmente esta criança saiu ilesa”, esclareceu ainda a polícia de Merseyside em comunicado.