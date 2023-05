O cão mais velho do mundo é português, faz hoje 31 anos e há pessoas a virem de outros países para celebrar

Bobi é o cão vivo mais velho do mundo, de acordo com o Guinness World Records, como anunciado em fevereiro. Vive em em Conqueiros, Leiria, e celebra hoje 31 anos de vida. A festa de aniversário deste Rafeiro do Alentejo vai contar com mais de 100 convidados, alguns deles a virem do estrangeiro, avança o Daily Mail.

A data é até notícia na imprensa internacional, com o jornal britânico a dar destaque ao evento.

“O cão vai desfrutar de uma festa portuguesa 'tradicional' este fim de semana na quinta familiar onde nasceu, na aldeia de Conqueiros”, escreve o jornal britânico. “Devem comparecer 100 pessoas, algumas delas vindas de países estrangeiros para participar na festa”, pode ainda ler-se.

Apesar da idade, o cão calmo e sociável ainda é saudável o suficiente para brincar com os quatro gatos da família. O Bobi adora comer e quase sempre come a mesma comida da família humana.

Leonel descreve-o como 'único' e espera ainda que Bobi seja pai, já que ele é o último de uma longa geração. Em declarações à 'Pets in Town', o tutor do Bobi disse que “este dia é único e muito especial”.

Como escreveu a CNN Portugal em fevereiro, o cão da família Costa nasceu a 11 de maio de 1992 e destronou Bluey, um cão australiano que viveu entre 1910 e 1939 – morreu com 29 anos e cinco meses. A data de nascimento de Bobi foi confirmada pelos serviços municipais de Leiria e também pelo Sistema de informação de animais de companhia (SIAC).