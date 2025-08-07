Vídeo impressionante revela resgate de caminhantes encurralados pela maré

Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore

Dois caminhantes ficaram encurralados numa praia remota em Point Reyes, Califórnia, devido à subida repentina da maré.

Segundo o site People, o incidente aconteceu no passado sábado, perto de Elephant Rock. Sem acesso seguro por terra ou mar, foi acionado o helicóptero Henry-1, do Gabinete do Xerife de Sonoma, que realizou um resgate com corda suspensa.

Os dois foram içados em segurança e entregues aos bombeiros do Condado de Marin, sem ferimentos.

O Serviço de Parques Nacionais já alertou para os perigos do mar nesta zona, onde não há nadadores-salvadores. As autoridades apelam ao uso de bom senso e atenção às condições da maré.

Veja o vídeo: