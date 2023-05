A seguir GPS, condutor acaba com o carro preso em escadas [VÍDEO]

Os moradores de Ávila, em Espanha, não estavam a acreditar no que assistiam. Um condutor entrou com o seu carro num lanço de escadas e acabou preso dentro do veículo

Segundo escreve o El País, tudo indica que o condutor, ao volante de um Renault Megane Sport Tourer, terá seguido de forma errada algumas instruções do GPS .

No entanto, um utilizador do Twitter mostrou uma imagem do Google Maps da perspetiva traseira do veículo. A fotografia mostra a ausência de sinalização , outro possível fator para o engano.

Veja o vídeo: