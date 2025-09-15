Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante

Michelle e John Wylie casaram em 2021 num boutique hotel em Prestwick, na Escócia, rodeados de familiares e amigos. Porém, ao receberem as fotografias do grande dia, repararam na presença de um homem alto, de fato escuro e com uma expressão confusa, que surgia em várias imagens – sem que ninguém soubesse quem era.

O casal interrogou familiares, amigos, funcionários do hotel e até o fotógrafo, mas ninguém conseguiu identificar o indivíduo. Durante quatro anos, a sua presença permaneceu um mistério que os deixou intrigados.

Um criador de conteúdos online ajudou o casal e conseguiu descobrir quem era o homem. Tratava-se de Andrew Hillhouse, que, naquele dia, se tinha enganado no casamento. Na realidade, Andrew devia estar presente noutro casamento nas proximidades, e só se deu conta do erro quando a noiva começou a caminhar pelo corredor.

“Pensei que o meu parceiro estivesse noutra sala com a noiva, mas assim que a vejo digo para mim: ‘oh não, esta não é a Michaela, o que se passa aqui?’”, contou Andrew à BBC Scotland News. Apesar da confusão, permaneceu no seu lugar até ao final da cerimónia, tentando não chamar demasiado a atenção.

O 'caso misterioso' permaneceu sem solução durante quatro anos, acabou por ser esclarecido de forma inesperada e icónica, transformando um simples erro num episódio memorável para todos os envolvidos.