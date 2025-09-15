Facebook Instagram

Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante

Quatro anos depois de se casarem, Michelle e John Wylie descobriram quem era o homem desconhecido que aparecia nas fotografias do seu grande dia – e a história é hilariante
IOL
Hoje às 12:08
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta

Michelle e John Wylie casaram em 2021 num boutique hotel em Prestwick, na Escócia, rodeados de familiares e amigos. Porém, ao receberem as fotografias do grande dia, repararam na presença de um homem alto, de fato escuro e com uma expressão confusa, que surgia em várias imagens – sem que ninguém soubesse quem era.

O casal interrogou familiares, amigos, funcionários do hotel e até o fotógrafo, mas ninguém conseguiu identificar o indivíduo. Durante quatro anos, a sua presença permaneceu um mistério que os deixou intrigados.

Um criador de conteúdos online ajudou o casal e conseguiu descobrir quem era o homem. Tratava-se de Andrew Hillhouse, que, naquele dia, se tinha enganado no casamento. Na realidade, Andrew devia estar presente noutro casamento nas proximidades, e só se deu conta do erro quando a noiva começou a caminhar pelo corredor.

“Pensei que o meu parceiro estivesse noutra sala com a noiva, mas assim que a vejo digo para mim: ‘oh não, esta não é a Michaela, o que se passa aqui?’”, contou Andrew à BBC Scotland News. Apesar da confusão, permaneceu no seu lugar até ao final da cerimónia, tentando não chamar demasiado a atenção.

O 'caso misterioso' permaneceu sem solução durante quatro anos, acabou por ser esclarecido de forma inesperada e icónica, transformando um simples erro num episódio memorável para todos os envolvidos.

RELACIONADOS
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
O chalet de fim de semana com que sonhávamos neste outono fica tão perto de Lisboa
Receber um convite de casamento levanta quase sempre a mesma questão: quanto se deve oferecer?
Casamento de luxo arruinado por atitude chocante da família da noiva
Pai interrompe casamento quando se preparava para levar filha ao altar. Motivo leva qualquer um às lágrimas
Mais Vistos
00:03:24
Secret Story
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
tvi
00:02:23
Secret Story
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
tvi
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
FC Porto
Candonga no Dragão: FC Porto e PSP desmantelam esquema de dezenas de milhares de euros
maisfutebol
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Bruno Simão
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa
Big Brother
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
tvi
Sporting
Varandas garante: «A perceção de terceiro grande pertence ao passado»
maisfutebol